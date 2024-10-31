趨勢觀察／波士頓顧問（BCG）董事總經理陳美融 導入AI 全球布局加分

波士頓顧問公司（BCG）董事總經理暨合夥人、大中華區營運專項共同負責人陳美融指出，近年來，地緣政治風險大增，台灣廠商必須加快全球布局的速度。在進行產能重新配置時，台廠可以善用生成式人工智慧（AI），來因應變局。

生成式AI崛起，是否就是台廠突破困境的靈丹妙藥？陳美融表示，這需要各個企業管理階層仔細思考，畢竟生成式AI是最近才興起的技術，從試點階段開始慢慢發展。

有助打造未來工廠

陳美融指出，以目前的生成式AI來說，通常以多種形式來回應提示，包括文本、圖像、程式碼、影片及音樂等來回應，以生成創意內容。如果應用範圍是從協助及建議到自主系統，這是有效果的，有助於打造「未來工廠」。

在協助系統方面，以生成式AI來進行手動工作，包括機器及可程式控制器（PLC）程式設計、標準作業程序（SOP）、維修指示等，會提高效率及透明度。在建議系統方面，生成式AI可以找出最佳解決方案，包括修理建議、品質改善建議等，往正確的方向前進，有利提升穩定性及可預測性。

而在自主系統方面，生成式AI可以自我調適，因應新的環境，達成自我控制及結構最優化。

不過，陳美融提醒，在生成式AI其他場景尚未明確之前，許多投資會有打水漂的風險。例如，針對生產及供應鏈上所需要的流程透明化、異常檢測、生產分析、參數調整優化、預測等方面，如果以生成式AI來做開發，投資報酬率就不划算了。

也就是說，在生成式AI的場景仍未明確之前，不宜貿然大量投資。陳美融建議，企業可以透過機器學習、深層學習等類型的AI，為工廠及供應鏈開發出高價值的案例，並且使用Open AI，作為更簡易的使用介面。

陳美融指出，BCG針對工廠內的AI運用進行不少研究，也與客戶協力開發了不少解決方案，與上百家企業合作，產業包括電子、工業、機電、食品、化工、能源等，有相當豐富的經驗。

「AI的導入不只是IT活，而是整個廠的數位轉型」，陳美融說這是很重要的思維。換句話說，不能為了AI而AI，而應該是為了在工廠及周邊帶來高度效率及效益提升，否則效率不彰，很難更全面舖開及規模化。

找出最佳解決方案

而且，開發及試點只是第一步而已，陳美融指出，後續還有工作方式、權責、組織架構等都要進行調整，才能實現效益。最後，還要有關鍵績效指標（KPI）及人才招聘方面的調整，讓效益長存。

陳美融建議，AI的導入不要以資訊科技部門來主導，而是應該由資訊科技及業務部門並行的方式來推廣。投資報酬率的估算固然重要，但更重要的是先確認方向，因為如果工廠抵抗轉型，很難預先估算出效益。

在導入AI時，建議採用敏捷的疊代方式推進，也就是一次又一次的重覆進行，不斷測試及修改，而不是在追求萬全準備後一次發動。

陳美融指出，台灣電子製造業應該多利用疫情之間所得到的紅利，有效率地進行產能移轉，並且探索及推進AI導入等深遠策略，因為不少國際品牌大廠都已明確訂出轉移產能的時間表。

除了產能移轉之外，多數電子廠都已到達創立40至60年的里程碑，而當出現接班等複雜的問題時，如何運用AI更是關鍵。