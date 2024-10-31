ESG最前線／數位轉型 補充人力缺口

由於台灣走向少子化、高齡化的社會結構，過去十年青年勞動力減少16萬人，再加上未來十年有近400萬人陸續退休。預估到2030年時，台灣就業市場的勞動力缺口將高達40萬人，「缺工」問題已經對各行各業產生重大衝擊。

對製造業來說，缺工不僅造成短期內的生產力下降，長期而言也會削弱企業的競爭力。以環安衛（ESH）領域為例，缺工導致工作負荷超載、一人身兼數職的情況增加，進而提高了工安意外的發生機率。此外，資深人員退休後未能及時引進新的員工，使得企業寶貴的經驗流失、知識斷層擴大，違規與危害的風險隨之大增。

為了因應缺工的困境，「數位轉型」常被拿到檯面上討論，而製造業也的確還有很多停留在傳統的人工作業流程。但是變革的瓶頸往往發生在這個命題：「我們身處這麼傳統的產業類型、這麼保守的企業文化，推動數位轉型容易嗎？」

然而，許多成功案例的經驗告訴我們：「愈是傳統的領域，數位轉型的效益愈大。」主要原因是大量依靠「人為經驗」來做判斷與決策的流程，也存在最多「轉型紅利」。至於那些數位化腳步較早的行業，現階段就不容易有這麼多明顯、短期的改善成果（Quick Win）。

用白話解釋就是：「90分提升到95分」遠比「60分提升到90分」困難得多。所以對那些長期依賴舊的知識、經驗、流程來運作的企業，現況60分非常不完美，卻也成為推動數位轉型最好的前提條件。

還有另一個好消息是，實務上數位轉型成功的第一步，通常都是「一小步」。也就是先選擇小範圍、易執行、好驗收的項目，不僅企業的投入成本在可控制的水準，遇到障礙要修正調整也相對快速，達到「快速試驗、快速犯錯、快速調整」的模式。

「缺工」毋庸置疑對產業發展是一大危機，不過它也逼著企業去面對中長期必須面對的變革議題，如同疫情加速許多產業的數位化。企業如果採取正確的態度，危機就會成為寶貴的轉機。