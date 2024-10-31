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連鎖效應／股東意見不同 考驗合夥關係

經濟日報／ 李培芬（社團法人台灣服務業發展協會總顧問）

某食材加工廠，疫情前一年可賺一個資本，每股一年可分5到6元，三位小股東跟著占比逾七成的大股東一起賺錢分紅。

長疫期間共體時艱，足足有三年沒有分紅，近兩年消費環境轉變，通路成本陡升，轉嫁到上游，利潤被壓縮，營收擴增但獲利卻下降，公司每股盈餘降至3元以下，分紅只有原來的五分之一，三位小股東不免有異見，終於有位小股東攤牌了…。

大股東忿忿不平地問我：出力的都是我，為什麼還嫌賺得少？

實事求是，公司近五年的確賺得沒有前五年好；三位小股東在疫情期間，也都患難與共；再加上這位攤牌的小股東最近自己的公司狀況不斷需要資金…。因此，我建議要面對事實處理事情，不要有過多的個人情緒。

聽了我的話，大股東約小股東到我的辦公室，最後按公司淨值加15%購回股份。

合夥生意難做？我從不這麼認為，但有兩個忠告：

忠告一、晴天須記備傘

回想招股之初，不正是需要這筆資金，就算只是分散風險，也要對得起股東的信任。

曾有公司募股時說資金有沒有到位並不在意，言下之意不需求資金，一副願者上鉤的模樣，當下就建議資方不要入資，果然隔年這家公司就倒閉了，資金是企業的血液，永遠記得要在晴天備傘。

忠告二、行為比話誠實

股東分兩種，一是出錢不出力、二是出錢又出力，前者沒有參與過程，當然要以財務滿足；而後者可以講理念建共識，更有機會相互扶持一輩子，但行為比話誠實，一般合夥公司都會約定股東間才能轉讓股份，股份賣給誰，才真正代表支持誰，至於其間說的話，聽聽就好。

若在一個合資關係中，還有品牌或技術等的授權，那又更複雜得多，建議不同的合作關係，最好有單獨的合約，就像連鎖企業赴海外發展，不會因為跟當地企業合資而不簽加盟合約一樣。

合夥企業財務報表很重要，同享樂未必可共患難，定期提供財報，而財報由會計師簽證，數字清楚明白，分合之間自會少些口舌和意氣之爭。

當出現不同的意見時，考驗的是股東的關係，而股東的關係，重在日常的維護，相互尊重、信任彼此、不過話、不傳話，事涉金錢利益，當面說清楚最好。

疫情 股東 財報

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