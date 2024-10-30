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中鋼黃建智接任台灣鋼鐵公會理事長 聚焦供應鏈轉型

中央社／ 台北30日電

台灣鋼鐵公會今天舉行會員大會並改選，原任理事長翁朝棟卸任，由中鋼董事長黃建智接任理事長一職。黃建智接受訪問時表示，鋼鐵業最重要的是供應鏈轉型，尤其2026年台灣將面對東南亞新增7000多萬公噸鋼鐵產能，發展精緻鋼鐵是轉型關鍵。

至於鋼市展望，黃建智認為，鋼價今年12月有機會漲一波，可先觀察11月美國總統大選結束後，中國接下來的政策走向；只要中國國內好，出口就會比較少。根據統計，今年前9個月大陸鋼鐵出口量約8000多萬噸，出口均價每噸770美元，比國內價格高4成。

因此，黃建智對於12月展望抱持樂觀，而明年農曆過年前將會有拉貨潮，他對第1季展望也持樂觀態度。

黃建智今天接任台灣鋼鐵公會理事長。對於台灣鋼鐵產業，他表示，面對東南亞新增的鋼鐵產能，即使產能沒有全開，僅開一半，2026年也會有3000多萬噸鋼材進入市場，到了2030年將新增逾1億噸鋼材，屆時不只中鋼受衝擊，中下游廠商也會，因此發展精緻鋼鐵為重中之重。

黃建智說，中鋼已訂定精緻鋼鐵要達銷售量20%目標，今年到第3季已達逾10%，預估2030年有機會達到20%。

另外，黃建智表示，為了國內鋼鐵產業鏈低碳轉型，中鋼成立碳管理示範團隊，去年輔導22家，今年也有20家廠商，輔導過程中可以發現，有些能源只要省下來就能減碳，像是中鋼加熱爐為了減碳，找出很多新方法，例如利用AI進行溫度監控已見效果。

中鋼 東南亞 鋼鐵

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