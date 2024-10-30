耀勝電子與強生製藥結盟 取得強生製藥17.23%股權

老牌製藥廠強生製藥（4747）與耀勝（3207）30日共同宣布，雙方簽訂「股份交換合作合約」，本次合作將以股份交換方式進行資源整合，擴大雙方在生技醫療產業之布局。強生製藥董事長黃柏熊表示，耀勝近年來由電子業跨足醫材領域，擁有安全針筒內外銷通路優勢，未來可與強生的藥品搭配合作共創雙贏。

根據雙方「股份交換合作合約」，耀勝公司擬依公司法156條之3的規定，增資發行普通股552萬9,278新股，換取強生公司42名股東所持有強生公司已發行普通股股份共計774萬1,000股，此次換股比例設定為1股耀勝公司之普通股股份交換強生公司1.4股普通股股份。

耀勝公司預計將取得強生公司已發行普通股股份774萬1,000股，占強生公司已發行股份總數4,492萬9,075股的17.23%，未來耀勝將有機會在強生董事會中取得一席董事；相對的，強生公司的42名股東因本次股份交換合計取得耀勝公司增資所發行新股552萬9,278股，將占耀勝公司股份交換後已發行股份總數6,629萬9,619股的8.34%。

強生製藥創立於1966年，為台灣歷史悠久的學名藥製造商，專注於開發利基學名藥，擁有完善的銷售通路，包括直營及經銷的醫院、診所及藥局，本次與耀勝公司的合作，希望結合耀勝公司在電子科技產業的營運管理及市場行銷經驗，優化生產效率並加速市場拓展。

耀勝公司成立於1992年，致力於變壓器及電感、線圈的設計和生產，於2023年成立電子代工事業部，專注於車載系統、工業電腦、醫療器材與儲能櫃等各式電子產品代工；2022年成功跨足高階醫材，切入安全針筒產業，並打造在地供應鏈，期望通過與強生合作強化在醫療產業的布局，分散經營風險並推動集團之多角化發展。

雙方擬透過本次合作，提升耀勝集團與強生公司在生技醫療領域之競爭優勢與經營績效，共同拓展國內與國際市場。