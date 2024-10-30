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陽明海運榮獲勞動部「工作生活平衡獎」肯定

經濟日報／ 記者黃淑惠／台北即時報導
陽明海運榮獲「工作生活平衡獎 - 友善家庭組」肯定。圖／陽明提供
陽明海運榮獲「工作生活平衡獎 - 友善家庭組」肯定。圖／陽明提供

陽明海運（2609）榮獲「工作生活平衡獎 - 友善家庭組」肯定秉持以人為本之理念，持續為員工於職場與個人生活之平衡付出努力，提供多項員工及其家眷之專屬友善措施，照護員工不遺餘力。

30日榮獲勞動部主辦之第五屆「工作生活平衡獎」肯定，於眾多角逐「友善家庭組」獎項之企業中脫穎而出獲此殊榮，並由陽明海運邱增玉行政長代表領獎。

陽明海運致力打造多元友善職場，為讓員工職涯發展與家庭生活間取得平衡，提供員工生育補助及設立「職場互助教保服務中心」，學費比照非營利幼兒園，減輕員工的育兒負擔；更為全體員工提供退休規劃，員工可依個人意願參與持股信託計劃及福利儲蓄信託計畫，每月提撥固定薪資至信託帳戶，公司則提供對應補助，提升員工未來退休保障。

為建立職場健康文化，陽明海運推動各類員工健康促進活動，包括優於法規之健康檢查、健康講座、體適能活動、員工按摩及醫師諮詢服務等，更延伸照料至員工家庭眷屬，針對海勤人員之家庭需求，提供便捷的通信設備、醫療諮詢及休閒設施，並允許眷屬申請隨船航行以增進家庭情誼；針對派駐海外人員，則提供子女於駐地之教育補助，使員工可無後顧之憂，放心專注工作。

此外，陽明海運設有「員工協助服務方案」，提供家庭親子、職涯規劃、兩性關係、身心壓力、法律議題、財務規劃等議題之專家協助，以幫助員工面對人生課題，展現陽明海運對員工全方位的關懷，亦獲員工高度肯定。

員工照顧為陽明海運重視的核心經營理念之一，深信唯有在員工得到良好照顧的前提下，公司營運方可順利推展、實現永續經營。陽明海運未來將持續完善各項員工關懷措施，積極維護友善職場環境，致力於成為全體員工的最佳後盾，讓員工安心工作、幸福生活，並攜手共創卓越的企業成就。

勞動部 陽明海運

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