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陽明海運宣布14,000 TEU級15艘船舶 將再續租6年
陽明海運（2609）30日發布重訊，宣告14,000 TEU級長租船10艘2年租期選擇權，併同系列14,000 TEU 級15艘將再續租6年。
此系列14,000 TEU級船舶目前配置於亞洲往返地中海、美西等航線，為本公司東西向航線主力船型；基於提供客戶穩定之航線服務，本公司將確保船舶資源有效配置於利基航線，而本次續租船舶案透過與專業船東Seaspan之合作，除借重其船舶專業管理能力確保船隊營運安全，並持續與專業船東進行技術、環保法規之交流外，亦將有助於維持本公司聯盟航線船舶營運需要。
陽明表示，未來本公司仍將依中長期事業發展計劃、國際法規趨勢、技術與替代能源供應、船隊租造比例等因素，審慎評估及規劃未來船舶布建需求，以確保穩定船隊資源並強化陽明航線競爭力。
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