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遠傳助攻全台最大民營天然氣發電廠 首創5G、AI電塔巡檢

經濟日報／ 記者黃晶琳／台北即時報導

遠傳電信（4904）首創5G、AI電塔巡檢，助攻亞泥（1102）旗下的嘉惠電力，以5G專網結合AI無人機自動巡檢，提升巡檢速度和精確度，有效降低人員執行高空作業風險。

亞洲水泥子公司嘉惠電力，是目前全台最大的民營天然氣發電廠，總容量達121萬瓩，每年發電量超過56.7億度，供應超過118萬戶家庭用電。

嘉惠電力與同為遠東集團的遠傳合作，率先導入以5G專網結合AI技術為基礎的無人機自動巡檢方案，應用在高壓電塔的輸配電線巡檢。

遠傳企業暨國際事業群副總李鑑政表示，產業缺工問題與工安意識逐漸提升，電廠幅員廣大、管理不易，遠傳導入5G專網，並打造創新的無人機全自動電塔巡檢系統，透過5G高清影像傳輸結合AI辨識，即時判讀及輔助決策，提升效率同時降低工安風險，實現更智慧、永續、韌性的電力營運。

嘉惠電力總經理陳廣泰表示，雙方合作實施5G、AI無人機自動巡檢方案，強化電力巡檢效率，大幅降低工安風險，更是在科技創新、智慧電力管理上的一大突破。

嘉惠電力指出，為維持民生及工業用電穩定，輸電線路的定期檢點和維護極為重要。傳統的人工檢查方式，仰賴維修人員在高壓環境中，冒著生命危險斷電操作，再進行攀爬、走線檢視，不但耗時耗力且危險性極高。

嘉惠電力和遠傳電信合作，全台首創結合AI技術和5G專網的無人機全自動電塔巡檢系統。針對幅員廣闊的廠區，無人機能夠快速且高效巡檢大面積的輸電線路，廠內所使用的測繪巡檢無人機，搭載雙光熱感應鏡頭相機，根據事先透過3D模型系統規劃的路線，展開拍攝、識別、以及通報任務。巡檢過程所獲取的影像資料則經由5G專網，同步傳輸到監控中心，供專業工程人員分析判讀，迅速辨別潛在問題。無論是礙子損壞、終端夾板異常發熱、或是鐵塔構件老化鏽蝕，皆可精準識別、即時維修。

遠傳表示，無人機巡檢時無須斷電，可確保日常電力供應不受影響，所有影像和數據將累積成維修履歷資料庫，實現全面數位化管理，提高營運效率。未來，透過無死角的5G專網涵蓋，可進一步將AI無人機技術擴展至廠區巡視、設施檢測預判、以及全天候無障礙工安管理機制，徹底改變工廠巡檢模式，讓電廠日常管理更為安全高效。

5G 亞泥 無人機 遠傳電信

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