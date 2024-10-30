華新開出11月不銹鋼盤價 300系調漲每公噸2500元
華新麗華（1605）30日開出11月不銹鋼盤價，為適度反應生產成本，300系調漲每公噸2,500元，316附價與焊條鋼種附價維持平盤，200系、400系維持平盤。
華新指出，中華經濟研究院預估今年第4季台灣經濟成長率上修0.15個百分點，全年可達3.96%，顯示國內景氣仍屬穩定。10月倫鎳（LME）均價走揚，同時鎳生鐵和廢不銹鋼等煉鋼原料價格仍處高檔，且工業用電價格10月開始調漲，為適度反應生產成本，11月盤價部分調整，其中僅300系調漲每公噸2,500元，其餘皆維持平盤。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言