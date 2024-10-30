華新開出11月不銹鋼盤價 300系調漲每公噸2500元

華新麗華（1605）30日開出11月不銹鋼盤價，為適度反應生產成本，300系調漲每公噸2,500元，316附價與焊條鋼種附價維持平盤，200系、400系維持平盤。

華新指出，中華經濟研究院預估今年第4季台灣經濟成長率上修0.15個百分點，全年可達3.96%，顯示國內景氣仍屬穩定。10月倫鎳（LME）均價走揚，同時鎳生鐵和廢不銹鋼等煉鋼原料價格仍處高檔，且工業用電價格10月開始調漲，為適度反應生產成本，11月盤價部分調整，其中僅300系調漲每公噸2,500元，其餘皆維持平盤。