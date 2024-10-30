竟天新藥APC201今年底完成二期臨床收案 明年啟動授權

竟天（6917）30日表示，治療膝蓋骨關節炎新藥APC201的澳洲二期臨床試驗推進順利，目前收案超過85%，今年底前完成全部受試者收案目標不變，明年第1季將有初步數據結果，屆時將規劃進行全球多中心三期臨床試驗，並同步尋求國際授權與合作的機會。

竟天生技指出，在美國被核准治療骨關節炎藥物濃度最高、效果較佳的非類固醇消炎產品（NSAID）產品為Diclofenac 2%溶液劑，也是目前美國同成份藥品濃度最高且市占率最大的產品，年銷售額超過十億美元。但該產品因採溶液劑型、易滴落且價格昂貴，加上使用吸水性強的有機溶劑二甲基亞碸（DMSO）為溶劑，刺激性較強，由於一天需使用2次或4次，約有65%的患者在臨床試驗時感到患部更緊繃不舒適。

竟天自主開發的APC201，透過雙效脂質專利配方設計，可有效提高藥物濃度至4%，將用藥次數縮減為一天1次，且無添加刺激性溶劑，不會對皮膚產生刺激，大幅提升吸收率與降低副作用。此外，APC201為泡沫劑型，用於膝蓋部位不會滴落，增加病人的使用意願及方便性，一旦能獲准上市，將可提供病患新的治療選項，並分食龐大的骨關節炎疼痛市場商機。

APC201在澳洲進行一/二期臨床試驗的二期臨床收案，目前已完成85%的收案進度，預計今年底完成二期臨床試驗，並進行數據統計與分析，明年第一季將取得初步數據結果，公司將以此規劃全球多中心的三期臨試驗設計，並同步對外洽談國際授權與合作的機會，以獲取權利金及階段里程碑金，實現藥物的經濟價值，進而展現公司營運成果。