亞泥子公司嘉惠電力今年獲利可比去年成長兩位數 營運表現佳

亞泥（1102）子公司嘉惠電力30日表示，該公司今年受惠設備及運作改善良好，再加上與台電簽訂新約的帶動，今、明兩年都將有不錯的營運表現。嘉惠電力投資450億元的三期擴建案，目標在2029年商轉，將為亞泥帶來新的成長動能。

嘉惠今年前三季營收128億元，約與去年同期相當，由於二期機組今年上半年曾經歲休一個月，嘉惠電力今年營運表現實際上優於去年水準，再加上天然氣採購成本在2024年較2023年下跌約兩成多，目前獲利年增17%，嘉惠今年全年獲利表現可望較去年更樂觀。

嘉惠電力30日也宣布與同為遠東集團的遠傳電信合作，打造結合AI技術和5G專網的無人機全自動電塔巡檢系統，為國內第一座採用全自動無人機檢測系統的電廠。

嘉惠電力總經理陳廣泰指出，該公司採用結合5G／AI識別技術為基礎的無人機自動巡檢方案，可提升電塔巡檢速度和精確度，降低人員執行高空作業風險，也提高電廠本身的供電效益。以一年巡檢量估算，可減少四分之三的人力需求，相關成本減少一半以上，並讓巡檢時間可大幅縮短為原來的一半。

嘉惠電力表示，該公司目前一、二期總容量達121萬瓩，每年發電量56.7億度，供應118萬戶家庭用電，為目前全台最大的民營天然氣發電廠。目前該公司規畫的三期擴建案預計明年首季完成環評，三期規劃容量120萬瓩，接下來將參與台電新的獨力電廠採購競標，目標2029年正式商轉。

此外，嘉惠也已展開第四期的覓地，目標總容量與三期相當，但是GE、三菱重工、西門子等汽渦輪機大廠訂單滿載、紛紛喊漲，三期原來去年預計建置成本約200億元，如今已翻倍至400億至450億元。不過嘉惠三期仍將參與台電下一期獨立電廠電力採購競標，目標於5年後商轉。

陳廣泰表示，隨著嘉惠電力今年設備及運作改善良好，二期機組今年也與台電簽訂新合約，售電量將較上年度增加20%，占亞泥母公司今年營收占比可達21%，未來營收也將隨之成長。