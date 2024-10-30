台中四大指標案11月進場 「雙惠漢寶」受市場高度關注

台中11月房市推案熱度不減，集品牌、規劃、服務及口碑於一身，總銷合計300億元四大指標案「雙橡園2045」、「惠宇MY PARK」、「漢宇SKY VISION」、「寶輝Park」即將進場，且不約而同選在北台中推出，顯見區域發展性備受開發商肯定，「雙惠漢寶」也被視為考驗台中房市景氣的指標。

其中，位於單元12南興公園正南向第一排的「雙橡園2045」，基地三面臨路，廣逾2,045坪，不僅是區域最大基地，且只蓋一棟，更是唯一超高層31樓全棟SRC鋼骨結構。

此外退縮1,700坪的私有花園，及規劃獨立車道一進一出系統，讓汽車在坡道內不會車，還有機車規劃在1樓，不用與汽車爭道等貼心設計，皆是區域首見。

社區更提供自建物業、頂粵吉品餐飲團隊、一日六餐、頂級桌宴、活動策劃、禮賓接駁、專人洗車、居家清潔等細緻化服務，以頂級私宅與奢華飯店的更優平衡點打造「雙橡園式酒店御邸3.0」，各個細節處展現出雙橡園品牌的高度用心，受到市場高度關注。

而深耕台中市場逾30年、擁有「建築職人」美譽的漢宇建設，花費7年時間整合敦富八街、南興路「雙公園帝王角地」，打造出占地1,513坪、建築超過百米的27層樓高機捷新案「漢宇SKY VISION」，主打適居3至4房規劃，同時有迎賓車道、四季溫水泳池、空中酒吧等豪宅級公設。

此外，基地距離捷運綠線G0北屯總站僅260公尺左右，推案前更先以「時尚行李箱」概念，結合進立體植物觀景區進行基地美化，打造北台中新興地標。

寶輝建設繼七期歌劇院豪宅聚落及中科國際總體城區「寶輝VILLAGE」的成功經驗之後，在北屯14期美和段攜手歐、美、日國際團隊，以高規格進行總體規劃，致力提升整體城區與鄰里街廓的質感與氛圍。

此次計畫開發的三塊土地近4,000坪，「寶輝GREEN PARK」、「寶輝WATER PARK」、「寶輝SKY PARK」三案皆是三面臨路完整街廓，規劃30、45、55坪多元客製化產品，滿足不同客層需求，其開發規模、設計強度均是區域標竿，獲粉絲熱烈期待。

深耕中台灣的惠宇建設，每有推案均成為區域關注焦點，且銷況不俗，14期洲際段的「惠宇THE GRAND」今年中推出後迅速完銷，趁勢將推出仁平段新案「惠宇MY PARK」，基地約1,400坪，規劃32至52坪，6戶3梯產品，業界推估該案均價將突破7字頭。

住展雜誌發言人陳炳辰表示，限貸令後市場回歸理性，自住客也更有餘裕花費更多時間，仔細比較各個預售案的條件。擁有品牌力加持的個案，除了有原本的品牌粉絲支持，也可能吸引到理性務實的自住消費者買單，尤其寶輝、雙橡園、漢宇、惠宇等指標案的銷量及實登價格，更是考驗目前市場剛性需求的重要依據，值得關注。