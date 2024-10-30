快訊

台中市民政顧問被爆推拿影片不雅 民政局：今已請辭作業中

巨虧171億 大陸最賺錢的地鐵神話破了

強颱康芮最新風雨預報出爐 全台僅1縣市風力未達停班停課標準

台中四大指標案11月進場 「雙惠漢寶」受市場高度關注

經濟日報／ 記者宋健生/台中即時報導
「雙橡園2045」位於南興公園正南向第一排，基地三面臨路受市場矚目。圖／業者提供
「雙橡園2045」位於南興公園正南向第一排，基地三面臨路受市場矚目。圖／業者提供

台中11月房市推案熱度不減，集品牌、規劃、服務及口碑於一身，總銷合計300億元四大指標案「雙橡園2045」、「惠宇MY PARK」、「漢宇SKY VISION」、「寶輝Park」即將進場，且不約而同選在北台中推出，顯見區域發展性備受開發商肯定，「雙惠漢寶」也被視為考驗台中房市景氣的指標。

其中，位於單元12南興公園正南向第一排的「雙橡園2045」，基地三面臨路，廣逾2,045坪，不僅是區域最大基地，且只蓋一棟，更是唯一超高層31樓全棟SRC鋼骨結構。

此外退縮1,700坪的私有花園，及規劃獨立車道一進一出系統，讓汽車在坡道內不會車，還有機車規劃在1樓，不用與汽車爭道等貼心設計，皆是區域首見。

社區更提供自建物業、頂粵吉品餐飲團隊、一日六餐、頂級桌宴、活動策劃、禮賓接駁、專人洗車、居家清潔等細緻化服務，以頂級私宅與奢華飯店的更優平衡點打造「雙橡園式酒店御邸3.0」，各個細節處展現出雙橡園品牌的高度用心，受到市場高度關注。

而深耕台中市場逾30年、擁有「建築職人」美譽的漢宇建設，花費7年時間整合敦富八街、南興路「雙公園帝王角地」，打造出占地1,513坪、建築超過百米的27層樓高機捷新案「漢宇SKY VISION」，主打適居3至4房規劃，同時有迎賓車道、四季溫水泳池、空中酒吧等豪宅級公設。

此外，基地距離捷運綠線G0北屯總站僅260公尺左右，推案前更先以「時尚行李箱」概念，結合進立體植物觀景區進行基地美化，打造北台中新興地標。

寶輝建設繼七期歌劇院豪宅聚落及中科國際總體城區「寶輝VILLAGE」的成功經驗之後，在北屯14期美和段攜手歐、美、日國際團隊，以高規格進行總體規劃，致力提升整體城區與鄰里街廓的質感與氛圍。

此次計畫開發的三塊土地近4,000坪，「寶輝GREEN PARK」、「寶輝WATER PARK」、「寶輝SKY PARK」三案皆是三面臨路完整街廓，規劃30、45、55坪多元客製化產品，滿足不同客層需求，其開發規模、設計強度均是區域標竿，獲粉絲熱烈期待。

深耕中台灣的惠宇建設，每有推案均成為區域關注焦點，且銷況不俗，14期洲際段的「惠宇THE GRAND」今年中推出後迅速完銷，趁勢將推出仁平段新案「惠宇MY PARK」，基地約1,400坪，規劃32至52坪，6戶3梯產品，業界推估該案均價將突破7字頭。

住展雜誌發言人陳炳辰表示，限貸令後市場回歸理性，自住客也更有餘裕花費更多時間，仔細比較各個預售案的條件。擁有品牌力加持的個案，除了有原本的品牌粉絲支持，也可能吸引到理性務實的自住消費者買單，尤其寶輝、雙橡園、漢宇、惠宇等指標案的銷量及實登價格，更是考驗目前市場剛性需求的重要依據，值得關注。

台中房市11月四大指標推案一覽。資料來源：市調、業者
台中房市11月四大指標推案一覽。資料來源：市調、業者
漢宇SKY VISION以「時尚行李箱」概念，打造北台中新興地標。圖／業者提供
漢宇SKY VISION以「時尚行李箱」概念，打造北台中新興地標。圖／業者提供
寶輝三案規劃30、45、55坪多元客製化產品，可滿足不同客層需求。圖／業者提供
寶輝三案規劃30、45、55坪多元客製化產品，可滿足不同客層需求。圖／業者提供

中科 房市 豪宅 雙橡園

延伸閱讀

蘋果智慧眼鏡 傳2027年亮相

限貸令購屋族恐斷頭 桃議會國民黨團籲政府助民度難關

《111% Mercedes-Benz》特展大受好評！Vision One-Eleven 將加碼於台中、高雄限時快閃

談限貸令爭議 卓揆：不會破壞金融秩序

相關新聞

多騎10分鐘省千萬？新竹首購友善區「這裡還有3字頭」

根據最新統計，新竹房價所得比高達10.82倍，位居全台第四，僅次於台北市、新北市及台中市，信義房屋指出，新竹的「三高」特...

台鹽綠能改派新代理董事長李杰翰 宣示企業改造革新、強化公司治理

臺鹽（1737）30日上午召開臨時董事會通過改派副總經理李杰翰代理子公司臺鹽綠能公司董事長，臺鹽董事長丁彥哲期許新代理董...

台中四大指標案11月進場 「雙惠漢寶」受市場高度關注

台中11月房市推案熱度不減，集品牌、規劃、服務及口碑於一身，總銷合計300億元四大指標案「雙橡園2045」、「惠宇MY ...

一個字代表！.tw/.台灣國碼域名將開放一字元中文註冊

想用一個中文字代表公司名稱嗎？財團法人台灣網路資訊中心（TWNIC）宣布，.tw/.台灣國碼域名將開放一字元中文註冊，將...

西服店撤出空租3年 西門商圈透店5.9億轉手

西門商圈寶慶路和衡陽路兩棟老透天店面，原本曾是日本連鎖西裝品牌，該店於2021年歇業撤出、空置三年後，實價揭露，今年七月...

中華郵政開設 AI 應用人才培訓課程 將培育90位領導人才

為因應數位轉型需求，中華郵政公司30日推出「郵政AI應用人才培訓主管專班」並於台科大舉行始業式，預計協助培育中華郵政公司...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。