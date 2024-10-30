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中聯資獲環境部「資源循環績優企業」銀質獎肯定

經濟日報／ 記者林政鋒/高雄即時報導
中聯資源總經理黃祥亞(中)接受環境部長彭啓明及資源循環署長賴瑩瑩(右)共同頒發「資源循環績優企業」銀質獎。圖／中聯提供
中聯資源總經理黃祥亞(中)接受環境部長彭啓明及資源循環署長賴瑩瑩(右)共同頒發「資源循環績優企業」銀質獎。圖／中聯提供

中聯資源（9930）推動資源有效利用，在經濟生產和消費過程中不斷循環使用，促進環境永續發展，獲環境部「資源循環績優企業」銀質獎肯定。

中聯資表示，一貫化作業鋼廠原料皆來自天然礦石，包括鐵礦砂、冶金煤以及石料，經煉鋼高溫冶煉製程產出及冷卻後的副產物，本質上與天然礦石相去不遠。

轉爐吹煉製程產出的轉爐石副產物，其主要成分包括氧化鈣、氧化鐵、二氧化矽等化學成分，具備低磨損率、高承載比、高硬度、抗剝脫與抗車轍能力佳等優良工程材料特性，當取代天然砂石應用於瀝青混凝土道路鋪面時，可大幅提升道路品質、使用年限與行車安全。

中聯資源成立發展初期專注於鋼廠製程爐石副產物用途創新及加值化工作，例如將轉爐石進行再利用研發設計，開發出轉爐石系列產品，包括二分石、三分石、六分石等，並確保進入市場銷售的品質，達到資源永續利用之目的。

此外，因應轉爐石成分與水泥原料礦物相似，可以部分取代水泥生料中的石灰石原料與鐵質，中聯資源公司近年來也積極推動應用轉爐石於水泥生料，此途徑除了減少天然礦石開採、節省水泥業者副原料運輸或進口成本外，還能減少石灰石窯燒產生的碳排，力助每噸水泥降低約440公斤二氧化碳排放，提升水泥業者永續競爭力。

展望未來，中聯資源公司將持續推廣轉爐石應用於道路工程、水泥原料等領域外，也致力精進研究開發其他更多元的應用途徑，包括將轉爐石改質後製成人造建材，以串聯不同產業鏈，創造出更多循環再利用的環境永續生機。

環境部 鐵礦砂

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