台中機場航班數較去年增逾九成 交長：持續督促國籍航空增班

交通委員會30日考察台中地區交通建設，交通部長陳世凱表示，中部地區擁有豐富多元的文化及觀光資源，盼中央與地方共同協助增加對外宣傳力度；此外，台中機場今年冬季航班量相較去年明顯增加，已恢復至9處航點、每周86班，航班數較去年增加91%，將持續督促國籍航空公司迅速恢復航線、增加航班，並加速推動機場建設。

交通部指出，有委員關心捷運藍線B1站與港務公司共同開發議題，港務公司說明目前刻正辦理「港務大樓新建開發可行性研究」，已將台中捷運藍線共構納入規劃，立委蔡其昌表示，期待港務大樓朝「海線副都心」定位進行規劃，促進地方繁榮。

陳世凱指出，台中港務大樓已使用48年，近年離岸風電產業及三井Outlet進駐港區，具有未來發展商機，藉由台中捷運藍線於台中港設站契機，與港務大樓共構或聯通廊道等方式，可有效整合捷運交通及海港資源，期盼台中市政府將共構開發納入評估，促進台中港市整體發展，也請港務公司積極與市府聯繫溝通，整合港區公私部門辦公需求，透過一站式服務及引進商業遊憩設施，提供智慧化、多目標使用及便捷舒適的辦公空間，打造成為台中港新地標。

針對台中港郵輪業務推動，陳世凱表示，台中港軟硬體設施完善，已可提供旅客舒適及優質通關環境，目前陸續有國際郵輪預報靠泊，觀光署亦每年持續推動國際郵輪展銷活動及相關獎助措施，港務公司及觀光署對郵輪觀光均給予諸多優惠措施，中部地區擁有豐富多元的文化及觀光資源，除了中央單位的努力，也需地方政府增加對外宣傳力度，例如透過簽署姐妹市等管道，提高台中國際知名度，也請港務公司及觀光署持續與台中市政府共同努力，加強台中遊憩景點國際曝光度，共同行銷台中港郵輪觀光。

此外，因應疫後航空業持續復甦，針對台中機場航班恢復情形，民航局報告，台中機場在108年疫情前，原飛航14處國際及兩岸航點、每周航班111班；解封後，2023年冬季班表恢復6處航點、每周45班；2024年台中機場冬季班表的航班量相較去年明顯增加，已恢復至9處航點、每周86班，航班數較去年增加91％，今年截至9月份，國際及兩岸定期航線客運量已達64萬人次，恢復至疫前77%。

陳世凱說明，在民航局鼓勵下，今年航空公司已在台中增闢多處航點，包括星宇航空10月27日起每周7班台中-富國島航線，12月起將再開航台中-沖繩航線；澳門航空將於11月1日開航台中-澳門航線，台灣虎航則積極規劃明年再次重回日本航線；針對委員關切台中未來航線規劃及機場建設發展，陳也指示民航局，持續督促國籍航空公司迅速恢復航線、增加航班，並加速推動機場建設，提供便利及高品質的旅運服務。