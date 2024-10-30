IHRA 2024年大會於台灣舉行 由台灣高鐵公司協辦

IHRA 2024年大會於10月31日在台灣舉行，並由台灣高鐵公司（2633）協辦。今年IHRA大會將有來自12國家、約200人參加，這也顯示台灣高鐵的營運經驗與發展成就，獲得國際高鐵產業相當的重視。

國際高鐵協會（IHRA）成立於2014年，今年正好成立10周年。成立宗旨在透過促進國際合作為世界各地高鐵的發展做出貢獻，並希望與擁有安全、可靠、高效運輸的高鐵系統的國家，分享高鐵建設資訊、知識和經驗。

「今年IHRA大會將有來自12國家、約200人參加，這也顯示台灣高鐵的營運經驗與發展成就，獲得國際高鐵產業相當的重視。

在明、後兩天的會議議程中，我們將從不同面向分享台灣高鐵的成功經驗及其對社會經濟的影響，台灣高鐵的工程建設。我們僅用7年完成345公里之高鐵建設，藉由與國際大型工程專家合作，嚴密規劃專案時程控管，並引進第三方獨立驗證機制，以確保高鐵建設過程中之效率與可靠，為台灣高鐵的安全營運奠定堅實的基礎。

台灣高鐵承襲日本新幹線的安全和高效率，作為新幹線海外輸出首例，通車前JR東海即協助駕駛及相關人員訓練；通車後亦協助台灣高鐵完成數項重大核心系統更新，在未來高鐵新世代列車之導入後也將繼續提供技術支援。

台灣高鐵持續推動本土維修物料的開發，並結合台灣產業與研究機構，讓多項重要的維修機具Made in Taiwan，例如：駕駛模擬機、轉向架走行測試設備與多功能工程車等，持續精進與提升技術實力。

此外，我們也積極應用台灣卓越的資通訊技術，打造手機APP購票與多元化付款管道，提升管理效率並改善旅客的體驗。並積極推動「搭高鐵．遊台灣」等多樣化旅遊產品，吸引國內外旅客利用高鐵的便利性，探索台灣之美。

隨著全球對於氣候變遷、淨零減碳的議題愈發重視，高鐵將在全球綠色交通系統中成為重要的選擇之一，相信未來國際間高鐵系統的建設與發展將日益普及。我們非常榮幸能夠透過IHRA這樣的交流平台與年度盛會，將台灣高鐵的經驗分享國際，進而促進國際高鐵產業的發展，促進高鐵技術的進步，為世界各地帶來更快、更安全、更環保的交通方式。