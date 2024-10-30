IHRA 2024年大會於台灣舉行 由台灣高鐵公司協辦
IHRA 2024年大會於10月31日在台灣舉行，並由台灣高鐵公司（2633）協辦。今年IHRA大會將有來自12國家、約200人參加，這也顯示台灣高鐵的營運經驗與發展成就，獲得國際高鐵產業相當的重視。
國際高鐵協會（IHRA）成立於2014年，今年正好成立10周年。成立宗旨在透過促進國際合作為世界各地高鐵的發展做出貢獻，並希望與擁有安全、可靠、高效運輸的高鐵系統的國家，分享高鐵建設資訊、知識和經驗。
「今年IHRA大會將有來自12國家、約200人參加，這也顯示台灣高鐵的營運經驗與發展成就，獲得國際高鐵產業相當的重視。
在明、後兩天的會議議程中，我們將從不同面向分享台灣高鐵的成功經驗及其對社會經濟的影響，台灣高鐵的工程建設。我們僅用7年完成345公里之高鐵建設，藉由與國際大型工程專家合作，嚴密規劃專案時程控管，並引進第三方獨立驗證機制，以確保高鐵建設過程中之效率與可靠，為台灣高鐵的安全營運奠定堅實的基礎。
台灣高鐵承襲日本新幹線的安全和高效率，作為新幹線海外輸出首例，通車前JR東海即協助駕駛及相關人員訓練；通車後亦協助台灣高鐵完成數項重大核心系統更新，在未來高鐵新世代列車之導入後也將繼續提供技術支援。
台灣高鐵持續推動本土維修物料的開發，並結合台灣產業與研究機構，讓多項重要的維修機具Made in Taiwan，例如：駕駛模擬機、轉向架走行測試設備與多功能工程車等，持續精進與提升技術實力。
此外，我們也積極應用台灣卓越的資通訊技術，打造手機APP購票與多元化付款管道，提升管理效率並改善旅客的體驗。並積極推動「搭高鐵．遊台灣」等多樣化旅遊產品，吸引國內外旅客利用高鐵的便利性，探索台灣之美。
隨著全球對於氣候變遷、淨零減碳的議題愈發重視，高鐵將在全球綠色交通系統中成為重要的選擇之一，相信未來國際間高鐵系統的建設與發展將日益普及。我們非常榮幸能夠透過IHRA這樣的交流平台與年度盛會，將台灣高鐵的經驗分享國際，進而促進國際高鐵產業的發展，促進高鐵技術的進步，為世界各地帶來更快、更安全、更環保的交通方式。
最後，再一次感謝各位媒體朋友的參與，希望透過大家採訪這次的國際會議，讓國人以及世界都更加了解台灣高鐵的技術實力以及國際高鐵同業對我們的重視。透過IHRA平台的交流，台灣高鐵將持續向國際社會回饋我們的營運與服務經驗，共同推動高鐵技術的進步與發展，迎接高鐵產業的未來挑戰。謝謝大家！」
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