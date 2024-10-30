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格斯科技攜手筑波科技 開啟高階電池檢測新紀元

經濟日報／ 記者吳凱中／台北即時報導
格斯科技董事長張忠傑（左）與筑波科技董事長許深福（右）簽訂合作備忘錄。格斯科技／提供
格斯科技董事長張忠傑（左）與筑波科技董事長許深福（右）簽訂合作備忘錄。格斯科技／提供

格斯科技*（6940）本月稍早宣布與台灣知名精密量測儀器供應商筑波科技簽訂合作備忘錄，透過雙方合作，格斯科技將可運用非破壞性、非接觸式的太赫茲脈衝時域光譜技術，在不影響產品品質的前提下，以太赫茲光譜優異的穿透力精準偵測軟包電池的表面缺陷，此舉將使雙方在電池外觀檢測領域共創新局。

本次合作讓格斯科技的產品品質如虎添翼，作為新興電池技術的領先企業，格斯科技深知開發高階電池時，除了持續強化自身製程技術實力，同時搭配第三方精密檢測，更可提升客戶對產品的信賴程度。格斯科技著眼台灣在能源技術上的未來商機，其首座GWh鋰電池超級工廠從場地規劃、產品開發設計、生產製造工藝皆看齊國際高標，也期盼藉由與在地廠商的密切合作，組建能源國家隊、打進國際，提升台灣研發能量在全球能源產業的能見度。

近期，格斯亦觀察到全球趨勢，在諸多採用鋰三元（NMC）、磷酸鋰鐵（LFP）電池的儲能應用案例中，已連續發生多件起火爆炸事故，因此，市場一改過去以價致勝的思維，開始高度重視儲能的安全性。

針對此一轉變，眾多有多元應用需求的企業開始尋求更安全適配的電池產品，像是用於Al與數據資料庫中心及產業貴重設備的場域所需的不斷電系統，以及在能源轉型下，為平衡再生能源間歇性，亟需建置的大小型儲能案場。格斯科技多年來透過優秀創新的研發能力，致力於像LTO和NTO的電芯產品開發，以及打造一站式能源解決方案，可針對多元的市場應用需求，提供客戶最適性的規畫。

本次與筑波科技之合作，透過提升檢測精度及效率，為市場提供更具競爭力的解決方案，更體現格斯科技與台灣能源產業鏈縱向合作的效益與價值。

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