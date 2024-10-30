台驊張立秋請辭獨董 改以益緯投資法人代表出任董事一職
台驊（2636）30日獨立董事張立秋請辭公司獨立董事、審計委員會及薪酬委員會委員，台驊公告改以益緯投資法人代表出任董事一職。
張立秋先生自民國102年起擔任台驊國際控股（股）公司（以下簡稱台驊控股）獨立董事至今，並在任職期間同時擔任台驊控股審計委員會委員與薪酬委員會委員等召集人。
在任職期間，張立秋先生以獨立董事身分，對公司經營治理提供諸多建議與提醒，為公司穩健發展作出顯著貢獻。
台驊控股為借重張立秋先生在經營管理及金融資本市場方面的卓越專業，誠邀張立秋先生以益緯投資股份有限公司法人代表身份，改任一般董事職位，以其出色的專業能力與豐富的實務經歷，持續提供寶貴的建議，並在產業布局上為經營管理團隊提供指導與專業指引。
由於張立秋先生辭任獨立董事後，台驊控股目前尚有二席獨立董事，為強化公司治理架構，持續確保公司合規運作並維護全體股東及利害關係人的權益，台驊已規劃盡速進行獨立董事的補選程序，確保公司治理完整，並穩步推動公司永續發展與長期成長。
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