快訊

雲端發票抽獎惹議…重複中獎4人遭疑是內部員工 台北國稅局急澄清

強颱康芮來勢洶洶 台東宣布今晚6點後停班停課

官辦抽獎真公平？20年前他就偷天換日騙走101把電動刮鬍刀

台驊張立秋請辭獨董 改以益緯投資法人代表出任董事一職

經濟日報／ 記者黃淑惠／台北即時報導

台驊（2636）30日獨立董事張立秋請辭公司獨立董事、審計委員會及薪酬委員會委員，台驊公告改以益緯投資法人代表出任董事一職。

張立秋先生自民國102年起擔任台驊國際控股（股）公司（以下簡稱台驊控股）獨立董事至今，並在任職期間同時擔任台驊控股審計委員會委員與薪酬委員會委員等召集人。

在任職期間，張立秋先生以獨立董事身分，對公司經營治理提供諸多建議與提醒，為公司穩健發展作出顯著貢獻。

台驊控股為借重張立秋先生在經營管理及金融資本市場方面的卓越專業，誠邀張立秋先生以益緯投資股份有限公司法人代表身份，改任一般董事職位，以其出色的專業能力與豐富的實務經歷，持續提供寶貴的建議，並在產業布局上為經營管理團隊提供指導與專業指引。

由於張立秋先生辭任獨立董事後，台驊控股目前尚有二席獨立董事，為強化公司治理架構，持續確保公司合規運作並維護全體股東及利害關係人的權益，台驊已規劃盡速進行獨立董事的補選程序，確保公司治理完整，並穩步推動公司永續發展與長期成長。

台驊

延伸閱讀

台師大攜陽明山小農拍VR影片 開數位課行銷農園

想偷懶？《浩劫前夕》團隊新作邀請玩家設計地圖 勝者無酬勞僅掛名

華北鼎泰豐經營權之爭 北京恒泰豐新董告舊董

颱風假有望？北市颱風最強時間曝 預估影響風大於雨

相關新聞

恒泰豐新董座林禮宏 控告韓家宸、楊炳坤涉犯侵占背信

北京巨人董事、恒泰豐新任董事長林禮宏今天由律師陪同到台北地檢署按鈴申告，控告韓家宸、楊炳坤涉犯刑法侵占及背信罪，由內勤檢...

房市轉空怎賣屋？專家教定價策略「不要讓人拿大刀」

央行祭出第七波信用管制後，房市明顯由多轉空，買氣大幅下降，此時賣屋的人要怎麼做？信義房屋執行協理林武雄建議，面對有限的買...

多騎10分鐘省千萬？新竹首購友善區「這裡還有3字頭」

根據最新統計，新竹房價所得比高達10.82倍，位居全台第四，僅次於台北市、新北市及台中市，信義房屋指出，新竹的「三高」特...

一個字代表！.tw/.台灣國碼域名將開放一字元中文註冊

想用一個中文字代表公司名稱嗎？財團法人台灣網路資訊中心（TWNIC）宣布，.tw/.台灣國碼域名將開放一字元中文註冊，將...

西服店撤出空租3年 西門商圈透店5.9億轉手

西門商圈寶慶路和衡陽路兩棟老透天店面，原本曾是日本連鎖西裝品牌，該店於2021年歇業撤出、空置三年後，實價揭露，今年七月...

中華郵政開設 AI 應用人才培訓課程 將培育90位領導人才

為因應數位轉型需求，中華郵政公司30日推出「郵政AI應用人才培訓主管專班」並於台科大舉行始業式，預計協助培育中華郵政公司...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。