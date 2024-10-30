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富邦產險獲SGS營運持續管理卓越獎 深化企業永續經營韌性

經濟日報／ 記者陳美君／台北即時報導

由SGS集團主辦之「SGS 2024 IT AWARDS」，30日舉行頒獎典禮，富邦產險長期從組織面與運作面建立完整的營運持續管理體系，同時藉由洞悉企業內、外部議題，建立穩健營運能力，於本次榮獲「營運持續管理卓越獎」之肯定。

富邦產險表示，企業永續經營韌性之建立，需透過長期持續深化營運管理以強化企業面對當下和未來風險的抵禦能力，降低遇重大風險事件時的衝擊，確保公司能於關鍵時刻獲得適當保護，以快速恢復關鍵業務之營運，也能進一步保障員工安全與客戶權益。

富邦產險除了建置營運持續管理體系符合主管機關監理之要求，更主動申請各項重點營運管理業務之認證，於2022年以「電子商務、0800客戶諮詢及理賠服務」為範疇，獲得SGS專業稽核團隊肯定，取得ISO22301：2019認證；高階管理層亦定期召開營運持續管理審查會議，檢視各項運作績效；同時，針對內部全體同仁舉辦營運持續管理相關教育訓練，增進基礎認知，並藉各項演練精進實務運作、依據社會時事議題調整演練情境，強化多元業務應變能力。

此外，富邦產險更通過資訊安全國際標準ISO27001，以及BS10012：2017個人資訊系統新版標準之認證，透過嚴加管控客戶資料存取、處理、傳輸、保存，以及相關人員與設備的安全，確保個人資料管理制度運作之有效性。

富邦產險秉持永續經營正向影響力的理念，亦將營運持續管理機制推展至海外子公司，包括廈門及越南，以期整體營運管理體系共同與時俱進。

富邦 產險

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