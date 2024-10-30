淘寶雙11攜 OKmart 推「20公斤級」跨境免運包裹超取

淘寶天貓海外台灣分站免運超取服務攻勢不斷，30日宣布，與OKmart攜手合作，推出台灣消費者期盼多時的「重量級」跨境免運包裹取貨服務，跨境免運包裹超取限重翻倍提高，從10公斤上調至20公斤，貨品材積可達三邊150cm。

淘寶與OKmart合作的超取服務即日起全台服務啟動，第一波示範門市近200間將以雙北地區為主，並於雙11前陸續於全台實體門市上線，台灣消費者20公斤以下跨境包裹超取能力完全解封。

淘寶天貓海外台灣事業部總經理劉慧娟表示，台灣本地不同的物流與取貨服務夥伴，各自擁有不同優勢，和OKmart展開合作將淘寶跨境免運包裹的超取重量翻倍提高到20公斤的量級，優化了淘寶在台灣的超商取貨服務組合，有效的覆蓋更多元商品類型，對消費者來說，也可依照採購的商品狀況，彈性選擇最合適、方便的超商通路取貨。

淘寶天貓也宣布2024年淘寶雙11購物狂潮第二波，即將在10月31日晚間8點推出，全站優惠包括跨店滿減消費每滿人民幣300元減50元，或官方85折起的超優折扣；超過10億件商品凡購物滿人民幣99元，即可享海運超商取貨或海運宅配免費送達。此外，《淘寶如貨至寶開運車》活動也熱鬧登場，改裝扭蛋車將於台北、高雄、台中三地巡迴。