快訊

Uniqlo氣炸卻「開除」不了他 日本記者揭臥底報導手法

賀錦麗在國會暴亂起始地點造勢：接納異己、翻過川普那頁

康芮颱風來了！宜蘭宣布「2地區」下午6時起停班停課

淘寶雙11攜 OKmart 推「20公斤級」跨境免運包裹超取

經濟日報／ 記者彭慧明／即時報導

淘寶天貓海外台灣分站免運超取服務攻勢不斷，30日宣布，與OKmart攜手合作，推出台灣消費者期盼多時的「重量級」跨境免運包裹取貨服務，跨境免運包裹超取限重翻倍提高，從10公斤上調至20公斤，貨品材積可達三邊150cm。

淘寶與OKmart合作的超取服務即日起全台服務啟動，第一波示範門市近200間將以雙北地區為主，並於雙11前陸續於全台實體門市上線，台灣消費者20公斤以下跨境包裹超取能力完全解封。

淘寶天貓海外台灣事業部總經理劉慧娟表示，台灣本地不同的物流與取貨服務夥伴，各自擁有不同優勢，和OKmart展開合作將淘寶跨境免運包裹的超取重量翻倍提高到20公斤的量級，優化了淘寶在台灣的超商取貨服務組合，有效的覆蓋更多元商品類型，對消費者來說，也可依照採購的商品狀況，彈性選擇最合適、方便的超商通路取貨。

淘寶天貓也宣布2024年淘寶雙11購物狂潮第二波，即將在10月31日晚間8點推出，全站優惠包括跨店滿減消費每滿人民幣300元減50元，或官方85折起的超優折扣；超過10億件商品凡購物滿人民幣99元，即可享海運超商取貨或海運宅配免費送達。此外，《淘寶如貨至寶開運車》活動也熱鬧登場，改裝扭蛋車將於台北、高雄、台中三地巡迴。

消費 淘寶 超商

延伸閱讀

淘寶雙11再出新招 攜OKmart推「20公斤級」跨境免運包裹超取

名酒引流效應？飛天茅台跌至2000元 黃牛嘆虧大了

淘寶「雙11」購物節啟動 飛天茅台再「跳水」單價跌近8000元

淘寶全面免運對台灣本土產業有何影響？

相關新聞

恒泰豐新董座林禮宏 控告韓家宸、楊炳坤涉犯侵占背信

北京巨人董事、恒泰豐新任董事長林禮宏今天由律師陪同到台北地檢署按鈴申告，控告韓家宸、楊炳坤涉犯刑法侵占及背信罪，由內勤檢...

房市轉空怎賣屋？專家教定價策略「不要讓人拿大刀」

央行祭出第七波信用管制後，房市明顯由多轉空，買氣大幅下降，此時賣屋的人要怎麼做？信義房屋執行協理林武雄建議，面對有限的買...

西服店撤出空租3年 西門商圈透店5.9億轉手

西門商圈寶慶路和衡陽路兩棟老透天店面，原本曾是日本連鎖西裝品牌，該店於2021年歇業撤出、空置三年後，實價揭露，今年七月...

中華郵政開設 AI 應用人才培訓課程 將培育90位領導人才

為因應數位轉型需求，中華郵政公司30日推出「郵政AI應用人才培訓主管專班」並於台科大舉行始業式，預計協助培育中華郵政公司...

格斯科技攜手筑波科技 開啟高階電池檢測新紀元

格斯科技*（6940）稍早宣布與台灣知名精密量測儀器供應商筑波科技簽訂合作備忘錄，透過雙方合作，格斯科技將可運用非破壞性...

全聯「小時達」全台破1,100家店 營業額四年成長4倍

全聯自2021年初推出自營「全聯小時達」外送服務，截至2024年10月，小時達門市已快速擴展至全台逾1,100家，外送足...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。