西服店撤出空租3年 西門商圈透店5.9億轉手

西門商圈寶慶路和衡陽路兩棟老透天店面，原本曾是日本連鎖西裝品牌，該店於2021年歇業撤出、空置三年後，實價揭露，今年七月以5.9億元售出，建物共247.75坪、土地99.52坪，換算土地單價約593萬元。

台灣房屋集團趨勢中心執行長張旭嵐表示，此透天店面位在寶慶路和衡陽路，近捷運西門站為3層和4層樓的兩棟透天厝，屋齡近70年，屬第四種商業區，建蔽率75%、容積率高達800%。

目前周邊遠百寶慶店都更改建中，商圈人潮略減，不過地理條件優異，開發價值也相當高，投資者應該是看好未來雙子星大樓和遠百改建後周邊商機，以及西門商圈的長期發展性，目前屋況輕裝修應可出租，現階段買下透店可收租投資，長期來看可持續整合鄰近基地，做危老或都更重建。

台灣房屋集團趨勢中心觀察，今年西門商圈整棟億級透天店面交易共有5筆，累計交易金額破14億，張旭嵐分析，台北車站結合台鐵、高鐵、捷運等三鐵共構，可說是人流轉運的必經之地，也帶動相鄰衡陽路和西門町商圈觀光人潮。

另外，捷運松江南京商圈也有店面交易，9月成交1樓約89坪店面，總價2.07億元、單價232.9萬元，買方為「越好國際」同樣以現金入手，目前該店面由連鎖便利商店經營中。

第一建經研究中心副理張菱育指出，央行近期頻頻打炒房以及限制貸款，再加上近年升息的影響，導致貸款投資店面的利潤相對被壓縮，對投資者來說，若手上有足夠的現金，乾脆直接不貸款投入店面市場，以降低投報利潤受到未來升降息的影響，之後若有資金需求，還可透過融資貸款，資金仍有靈活運用的空間。