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中華郵政開設 AI 應用人才培訓課程 將培育90位領導人才

經濟日報／ 記者余弦妙／即時報導

為因應數位轉型需求，中華郵政公司30日推出「郵政AI應用人才培訓主管專班」並於台科大舉行始業式，預計協助培育中華郵政公司90位具前瞻AI應用能力的領導人才。中華郵政董事長王國材表示，中華郵政公司正面臨轉型階段，期待透過產學合作，加強郵政AI應用與提升客戶服務體驗，將會加強落實郵儲壽三大業務上的轉型策略。

中華郵政指出，郵政AI應用人才培訓主管專班由台灣科技大學15位專任師資共同授課，協助培育中華郵政公司90位具前瞻AI應用能力的領導人才。為推動數位轉型，已規劃透過「認知探索、小規模試驗、規範制定、落地擴展」四階段逐步導入AI應用，本次由臺灣科技大學規劃的為期16週課程中，將透過案例研討、實作練習及跨領域交流，讓參與的學員全面掌握AI技術的實務應用，培養應對未來挑戰所需的前瞻思維與決策能力。

王國材致詞時表示，數位轉型的時代已經來臨，中華郵政公司將會加快步伐，將學界提出的新技術與新方法，運用在產業上；尤其加強落實郵儲壽的三大業務上的轉型策略，包括優化郵務智慧化系統與i郵箱、提高儲匯整合應用與行動投保的便利性。

郵政數位轉型是現在進行式，AI與數位時代的來臨，正在快速改變人們的生活與工作模式，AI在郵政數位轉型扮演重要角色，王國材也期許參與課程的學員，透過理論與實務結合，提升AI素養，強化組織轉型的核心動能，進而提升服務品質，為民眾提供更智能且便利的郵政服務，共創下一個百年郵政榮景。

AI 中華郵政 王國材

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