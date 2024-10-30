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格斯科技攜手筑波科技 開啟高階電池檢測新紀元

聯合報／ 記者簡永祥／台北即時報導
格斯科技攜手筑波科技開啟高階電池檢測新紀元。圖/格斯科技提供
格斯科技攜手筑波科技開啟高階電池檢測新紀元。圖/格斯科技提供

格斯科技*（6940）稍早宣布與台灣知名精密量測儀器供應商筑波科技簽訂合作備忘錄，透過雙方合作，格斯科技將可運用非破壞性、非接觸式的太赫茲脈衝時域光譜技術，在不影響產品品質的前提下，以太赫茲光譜優異的穿透力，精準偵測軟包電池的表面缺陷，此舉將使雙方在電池外觀檢測領域共創新局。

格斯表示，此次合作讓格斯科技的產品品質如虎添翼，作為新興電池技術的領先企業，格斯科技深知開發高階電池時，除了持續強化自身製程技術實力，同時搭配第三方精密檢測，更可提升客戶對產品的信賴程度。格斯科技著眼台灣在能源技術上的未來商機，其首座GWh鋰電池超級工廠從場地規劃、產品開發設計、生產製造工藝皆看齊國際高標，也期盼藉由與在地廠商的密切合作，組建能源國家隊、打進國際，提升台灣研發能量在全球能源產業的能見度。

近期，格斯也觀察到全球趨勢，在諸多採用鋰三元（NMC）、磷酸鋰鐵（LFP）電池的儲能應用案例中，已連續發生多件起火爆炸事故，因此，市場一改過去以價致勝的思維，開始高度重視儲能的安全性。針對此一轉變，眾多有多元應用需求的企業開始尋求更安全適配的電池產品，像是用於Al與數據資料庫中心及產業貴重設備的場域所需的不斷電系統，以及在能源轉型下，為平衡再生能源間歇性，亟需建置的大小型儲能案場。

格斯科技多年來透過創新的研發能力，致力於像LTO和NTO的電芯產品開發，以及打造一站式能源解決方案，可針對多元的市場應用需求，提供客戶最適性的規畫。格斯表示這次與筑波科技合作，透過提升檢測精度及效率，為市場提供更具競爭力的解決方案，更體現格斯科技與台灣能源產業鏈縱向合作的效益與價值。

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