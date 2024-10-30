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房市轉空怎賣屋？專家教定價策略「不要讓人拿大刀」

經濟日報／ 記者游智文／即時報導
房市示意圖／記者游智文攝影
房市示意圖／記者游智文攝影

央行祭出第七波信用管制後，房市明顯由多轉空，買氣大幅下降，此時賣屋的人要怎麼做？信義房屋執行協理林武雄建議，面對有限的買家，屋主可從三方面增加物件競爭力。

他表示，賣方賣的是房子，但買方要的是一個家，因此，首先是基本的屋況整理，包括粉刷牆面、清理環境，創造明亮寬敞的空間感，其次是營造家的溫度，若是自住屋，能展現生活氛圍。

第三較少人知，即是透過情感層面，分享自己在此屋生活美好經驗，例如，因為住在此屋，工作有成長而想換屋到更大房子；孩子唸很好的學校等，這些經驗隱喻了此房可讓住戶得到更好的成就，讓買方更想購買。

信義房屋專案經理曾敬德表示，上一季近六成民眾看好房市前景，但第七波信用管制政策推出後，看漲比例驟降至27%，買方也較上半年減少3至4成，他表示，通常單一重大事件出現，市場大約需要兩季到三季時間才能消化。

林武雄表示，這時賣方除了可強化物件上述「軟實力」，以提升市場競爭力。另在定價策略上，建議「不要讓人一開始就拿大刀來談價」，以市價為基準，避免戲劇性開高殺低，應合理設定售價，有助於買賣溝通流程更為順暢。

限貸令以來，買方常提出「貸款延遲則延後交屋」條件，林武雄建議，賣方應依自身情況評估。若急需資金者，建議選擇貸款條件較佳的買方；若無迫切需求，則可在合理範圍內展現彈性，以促成交易。

信義房屋 房市

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