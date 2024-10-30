恒泰豐新董座林禮宏 控告韓家宸、楊炳坤涉犯侵占背信

北京巨人董事、恒泰豐新任董事長林禮宏今天由律師陪同到台北地檢署按鈴申告，控告韓家宸、楊炳坤涉犯刑法侵占及背信罪，由內勤檢察官受理偵辦。

林禮宏表示，前董事長韓家宸未經董事會及母公司北京巨人控股公司之股東會同意，擅自宣布結束北京等地共14家鼎泰豐餐廳之經營，遭北京巨人解任董事暨董事長職務後竟拒絕交接；控告韓家宸、楊炳坤涉犯刑法侵占及背信罪。

北京恒泰豐前董事長韓家宸宣稱本月底要結束北京等14家鼎泰豐分店，但恒泰豐唯一股東北京巨人公司上週召開股東臨時會全面改派恒泰豐的董監事，解任韓家宸董事長職務，並強調未經董事會決議，任何人不得擅自處分公司資產。韓家宸未經恒泰豐董事會討論決定，亦未向母公司北京巨人報准，逕宣布北京等鼎泰豐分店結束營業，損害股東利益。

林禮宏進一步指出，恒泰豐公司原本由被告韓家宸及楊炳坤於大陸華北地區負責業務，北京巨人指派恒泰豐新任團隊積極處理後續經營事項，但韓家宸拒絕交接所有財產、印章、帳簿及文件等資料。新任團隊曾於10月22日及25日兩次分別發函告知，將於10月23日及28日前往之前恒泰豐公司的所在地進行交接；惟新任團隊抵達該處，韓家宸及楊炳坤卻拒絕開門而無法進入辦公處所，更無法進行交接。

此外，恒泰豐新任團隊及律師團表示，因為相關財務、人事、租金、設備等，均亟待恒泰豐公司新任董事繼續處理，因此韓家宸非但侵佔上開相關物品，亦已違背身為董事長及董事為告訴人恒泰豐公司處理事務時應有之忠實及善良管理人注意義務，並造成恒泰豐公司及北京巨人公司巨大損失，相關行為已涉犯刑法第336條侵占及342條之背信罪嫌。