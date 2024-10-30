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力麗採用Tesla能源儲存系統 拚集團飯店電力優化

中央社／ 台北30日電

力麗店與旗下子公司愷森能源合作展開綠色轉型，推動永續觀光；愷森表示，將為宜蘭力麗威斯汀度假酒店規劃並安裝特斯拉（Tesla）的能源儲存系統Powerwall，並藉由數據分析為集團飯店提出電力優化方案。

愷森今天透過新聞稿指出，力麗店經營管理11間飯店，遍布全台，共計管理874間房間，每年消耗近1500萬度電，其中空調和照明系統的電力使用量占比超過2/3，是一項重大挑戰。

愷森表示，旗下電力品牌「滿度」全面展開集團內飯店事業的電力規劃，優化電力使用，以減少能源消耗和碳排放，同時降低經營成本。

愷森指出，將為集團旗下的宜蘭力麗威斯汀度假酒店規劃安裝Tesla的Powerwall；此外，飯店還計劃安裝130瓩的太陽能發電系統，估計每年可生產至少14萬度潔淨電力，減少對傳統能源的依賴。

力麗 太陽能發電

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