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全聯「小時達」全台破1,100家店 營業額四年成長4倍

經濟日報／ 記者嚴雅芳／台北即時報導
全聯小時達全台已破1100店。全聯/提供
全聯小時達全台已破1100店。全聯/提供

全聯自2021年初推出自營「全聯小時達」外送服務，截至2024年10月，小時達門市已快速擴展至全台逾1,100家，外送足跡遠至離島金門、澎湖，涵蓋全台100%外送區域，大大縮短全聯與消費者之間的距離。

為滿足消費者多元化需求，小時達站內商品已擴增至上萬件，並堅持「線上不加價」，持續帶動生鮮雜貨外送需求與動能，小時達開業四年來整體營業額成長4倍之多；即使疫情過後需求也不減反增，觀察全聯自營平台小時達，2024年相比兩年前疫情解封時，單月業績仍有近1倍成長，近半年平均隔月回購率也高達近6成，可見線上購買生鮮雜貨已培養出一批忠誠顧客，成為業績提升關鍵。

此外，為求保鮮，騎士送單平均只要7分鐘。根據全聯內部數據顯示，外送騎士取單至送貨到消費者手中，平均只需花費7分鐘，送貨效率被視為生鮮商品維持鮮度的關鍵，綿密的實體門市，讓小時達除了價格、速度外，品質也能大幅提升。

除了積極展店，小時達的區域布局也有所調整，初期鎖定北部都會型消費者重視時間效率、解決臨時性需求，集中雙北地區開拓；2024年擴大展店則集中在中南部，全聯表示，小時達各店業績並沒有因為大量展店而稀釋原本單店業績，中南部消費者透過實體門市認識全聯小時達服務，進而帶動線上消費，線上、線下雙向強化顧客忠誠度，未來也將持續針對不同地區消費者各種需求情境深化經營。

同時，為了滿足消費者多元化需求，小時達站內商品已擴增至破萬支品項，民眾日常生活必需品，實體門市有的線上也買得到，主力商品除了蔬果、精肉、蛋、乳製品等冷藏、生鮮商品外，2024年重點經營「有溫度商品」，全聯「美味堂熱便當」CP值備受民眾好評，往往一上架就被掃購一空，今年全台570間小時達也同步實體門市熱賣，未來也將持續拓展銷售門市。

全聯近年並力推小農直採商品，強調直產直送，採收後最快3小時就能到店銷售，隨著小時達陸續上架相關商品，也縮短了小農與消費者間的距離，讓新鮮蔬果零時差送到家家戶戶；自上架以來，小時達觀察小農直採商品十分受歡迎，特別是蒜球、紅蘿蔔與金針菇，下單量高居前三名，也顯示線上消費者對於高品質的小農商品接受度更高。 小時達自上線以來堅持「線上商品不加價」，單筆消費滿399元免運，並推出周一生鮮，周二蛋、奶，周四米、油、日用品等品項滿額優惠，讓民眾定期補貨還能省荷包；自2023年底開始也擴大促銷活動，每檔推出多達300支買一送一商品，成功帶動20%以上訂單成長，讓消費者線上、線下有更一致的消費體驗，其中線上買一送一熱銷品以「米」最受歡迎，顯示除了商品優惠外，小時達更解決了消費者太重提不動的困擾。

全聯 消費

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