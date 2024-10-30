科技論壇11月20日登場…工研院副總林昭憲：科技賦能 催動產業升級

工研院副總暨產業科技國際策略發展所所長林昭憲表示，生成式AI對全球各產業營收增長有顯著影響，並且提升特定職業的自動化潛能，若能進一步結合數位孿生（Digital Twin）平台，有助開創更高效、更聯網和更智慧的製造新應用。

經濟日報將於11月20日舉辦「2024科技論壇-AI賦能 催動產業智慧升級」，林昭憲當天將以「AI大浪潮 產業的機會與挑戰」為題發表演講。本論壇由中華電信、工研院、資策會、日月光集團、玉山銀行、凱基金控（2883）協辦。

林昭憲指出，「科技賦能，催動產業智慧升級」一直是工研院推動國內產業發展重要使命，今年再次發表《2035科技策略與藍圖》，旨在引領台灣未來科技發展，並聚焦智慧生活、健康樂活、永續環境及韌性社會等四大應用領域。

分析四大應用領域的關鍵共通需求，鎖定發展人工智慧與資安、半導體晶片、通訊、智慧感測等四大智慧化致能技術，以此有效支持四大應用領域發展，搭配相關應用需求展現創新系統及應用服務價值，驅動相關產業發展，促發更多的應用可能。

其中，AI更是2035藍圖中，最主要的技術之一。發展方向包括運用生成式AI技術加速四大領域應用發展；減少AI模型訓練時間與資源需求，以達普惠AI；確保AI產品／系統符合國內外AI標準與規範且可被信賴；最後將強化AI模型的智財安全且其設計與應用符合社會責任。

所謂數位孿生又稱數位分身，是利用虛擬模型對映真實世界中的實體物件或流程，並透過即時資料連結與同步，實現雙向模擬和互動。

林昭憲並分享工研院在AI領域的成果，鑑於生成式AI已成科技重點，不僅在商業領域露頭角，更擴散到藝術與文化領域，工研院攜手知名福爾摩沙管風琴演奏家余曉怡，於國家音樂廳運用生成式AI技術打造華麗音景，帶來聽覺與視覺饗宴。

在智慧製造領域，工研院於8月台灣機器人與智慧自動化展中，展出高擬真仿人類雙手協作機器人，這套系統結合AI生成自動組裝程序和高擬真虛實整合技術，能精準模仿板手組裝技師的操作動作，能靈活組裝超過120種手工具，不僅提高生產效率，並有效節省50%的治具成本。