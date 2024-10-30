亞泥淨零標章 升等銀級

亞洲水泥（1102）在淨零行動中再度取得重要里程碑，第三度榮獲台灣淨零行動聯盟頒發的「淨零標章」認證，並從原本的「綠級」躍升至「銀級」，成為低碳發展領域中的指標企業。

亞泥秘書處協理暨發言人王照宇昨（29）日表示，這項殊榮肯定亞泥在低碳轉型和推動再生能源上的努力，更象徵亞泥在追求淨零碳排的道路上邁出關鍵一步。

根據統計，亞泥總公司2023年辦公室和三大服務據點的碳排放量與基準年2022年相比，大幅減少40.7%，還提前兩年達到預期目標。亞泥採取一系列具體措施，包括提升照明和空調系統效率，選用節能車輛，採用節能電梯及使用再生能源等。

亞泥2023年取得213張再生能源憑證，期許2030年前全面落實辦公室及營業據點電力脫碳。此外，亞泥正尋找合適場域繼續建置太陽能設施，加速淨零進程。

亞泥致力成為全球綠色建材領導者，不斷革新低碳技術，花蓮廠首創「5C+1C淨零路徑」策略，透過熟料（Clinker）、水泥（Cement）、混凝土（Concrete）減碳，加上再碳酸化反應技術（re-Carbonation），和產業鏈營建設計（Construction&design）減碳，實現減少碳排放，降低碳足跡目標。亞泥也正研發碳捕捉再利用（CCUS）技術，以廢棄物為吸碳材料，回收製程中所產生的二氧化碳，推進碳循環，協助建材業邁向永續發展。

循環經濟方面，亞泥花蓮廠實施以來已累計使用175萬噸替代原料及13.5萬噸替代燃料，這些資源來自光電廠、廢水處理廠、鋼鐵廠等多個政府和民間單位，有效減少自然資源消耗，提升整體產業資源循環效率；亞泥並透過廢熱回收發電，生產低碳水泥，鞏固環保領域的領先地位。

王照宇強調，亞泥和亞東預拌的淨零標章雙雙升級，是積極實踐低碳創新的具體見證，亞泥將持續以永續為核心，推動全球建材產業的綠色革命，打造更乾淨、更美好的環境。