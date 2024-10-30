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Gogoro優先穩定能源服務

經濟日報／ 記者邱馨儀／台北報導

Gogoro代理執行長姜家煒昨（29）日指出，面對電動機車整體市場的發展，Gogoro未來方向明確，在能源服務部分將以穩定、可承擔為優先考量；海外布局聚焦東南亞特定市場。希望在內控提升後，提供消費者更好的消費條件。

Gogoro前執行長陸學森辭職後，由台灣總經理姜家煒接任代理執行長，昨天是他上任六周以來首次對外說明未來計畫。姜家煒指出，Gogoro有相當多元的業務，包括在台灣換電站營運是能源的提供者；持續開發適合消費者的機車，是電動機車的開發與生產業者。Gogoro也不僅在台灣發展，更擴展海外布局。

姜家煒指出，在能源提供者角色方面，由於電池的有效運用，持續擴大營運規模即可損平，Gogoro積極改善能源品質與供應，務求滿足消費者需求。Gogoro已投入資源進行改善，很快可以看到成果。

海外布局部分，Gogoro在許多國家與不少企業簽定MOU，目前有印度、越南和菲律賓，將透過務實的方式尋求合作夥伴，謹慎的進入東南亞市場。由於機車製造與能源提供都與當地政商有密切關係，Gogoro可能以技術提供，與當地業者合作，並希望在一個市場有成功經驗，再開發其他市場，這種模式可降低資金投入、減少風險，聚焦的營運方式也有利提高成功機會。

姜家煒指出，Gogoro在台灣市場發展相當成功，每個國家環境不同，很難複製台灣營運模式，但透過技術輸出與電動機車合作生產銷售，可擴展更大發展空間。

Gogoro 東南亞 消費

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