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鎳金屬行情 牽動後市

經濟日報／ 記者林政鋒／高雄報導

不銹鋼上游廠積極表態調漲盤價，不銹鋼最重要的原料鎳金屬行情卻仍陷入低潮，將成為影響市場榮景的不確定因素之一。

上市不銹鋼廠主管表示，鎳價近期疲軟無力，鎳礦整體以觀望為主，價格相對弱勢。根據倫敦金屬交易所LME鎳金屬現貨最新收盤達1.57萬美元，單日下跌超過1%；鎳價最近一周單周大跌4.2%，近月來重挫約6%。而技術線型顯示，前波W底的第二支腳攻堅失敗，行情重新回探1.54萬美元低價不能摜破，否則市場信心會更低落。

上市鋼廠主管說，綜觀今年國際不銹鋼市場表現，整體價格低迷，企業整體效益低經營壓力大，產業基本處在微利或微虧的狀態，體質好的不銹鋼廠才有機會創造獲利。

值得關注的是，中國大陸現有不銹鋼產能5,000萬公噸，還有近千萬噸在建產能，未來不銹鋼產業恐面臨更嚴峻的市場競爭。今年大陸國內計畫投產不銹鋼冷軋產能近500萬公噸，產量增加是重大警訊，加上鎳價走勢晴雨難測，上游的原料起伏不定，終端產能不斷的釋出，造成供給壓力愈來愈大，成為後續不銹鋼產業發展的一大困局，如何應變正考驗各鋼廠的經營能力。

不銹鋼 鎳價

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