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唐榮11月漲盤今年來最強 300系不銹鋼調漲3,000元

經濟日報／ 記者林政鋒／高雄報導
榮11月盤價調漲售價。圖為不銹鋼廠。 （聯合報系資料庫）
榮11月盤價調漲售價。圖為不銹鋼廠。 （聯合報系資料庫）

不銹鋼上游廠唐榮昨（29）日開出11月盤價，300系不銹鋼每公噸大漲3,000元，是今年以來公開調漲盤價最高的一次。隨著時序進到第4季中旬，傳統鋼鐵旺季近在眼前，相關下游廠運錩、允強、千興前景都不看淡。

由於唐榮是上游廠，漲價等同直接墊高採購成本，中下游鋼廠千興、運錩、允強、彰源等內外銷報價有機會同步抬價以反映成本。另一方面，同為上游廠的燁聯、華新麗華等大廠的新價格也有望跟進調高，整體不銹鋼產業市場情緒逐漸轉向高昂。

不銹鋼漲勢增溫
不銹鋼漲勢增溫

唐榮昨天通知用戶，為反映電價上漲以及匯率波動等因素，11月產品售價調整，其中304冷熱軋不銹鋼每公噸調漲3,000元；316L附價則維持平盤。

上市不銹鋼廠主管說，唐榮過去很長時間是採取「不開盤、個別議價」的策略，據了解，部分用戶在今年5月曾接到每公噸漲價4,000元的通知，但是並未正式公告。如今唐榮公告11月盤價每公噸大漲3,000元，是今年以來公開調漲售價最高的一次。

不過，法人強調，目前全球總體經濟多有變化，加上不銹鋼最重要的原料鎳金屬價格起伏不定，導致不銹鋼價漲跌晴雨難測，因此未來樂觀中仍需謹慎面對為宜。

上市不銹鋼廠主管表示，世界不銹鋼協會（worldstainless）最新公布2024年和2025年不銹鋼消費量的最新預測，預計2024年全球不銹鋼消費量年增率4%，比5月公布的預測值3.9%略為上修。若按品項劃分，冷軋不銹鋼板類年增率將達4.7%，比前次預測值的4.3%增長許多。

上市不銹鋼廠主管分析，從地區來看，世界不銹鋼協會5月預測中國大陸以外的亞洲地區消費量僅有小幅減少或不足2%的增長，但最新數據認為會出現3.8%至8%的正成長，凸顯亞洲不銹鋼市場展現韌性。另外，不銹鋼協對2025年的不銹鋼消費量，也傳出「所有品項都增長」的共榮訊息。

不銹鋼廠業者說，全球不銹鋼市場歷經長達四、五個季度景氣低迷洗禮，整體出現大幅減量的現象，對市場供需帶來結構性正向的改變。

不銹鋼 唐榮

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