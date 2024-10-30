永義房屋「人機合體」助攻 創造多贏

挾帶「人機合體」的科技優勢，永義房屋成立三年多來，累積成交件數已逾1.2萬件。

永慶加盟總部不斷強化科技工具，打造出結合個人績效管理、開發銷售、商耕、教育訓練以及店務管理等多項功能的《i智慧Pro》系統，有助加盟店東與人員提高工作效率，並且衝高業績。

永義房屋表示，去年獲得兩項國際科技創新獎項肯定的「聯賣平台」，則讓經紀人服務範圍延伸到全台，不論是幫屋主售屋或替買方找房子，都能有全台上千家加盟友店的支援，讓消費者有更多選擇，大幅提升交易效率，創造多贏局面。

近一年來永義房屋的業績持續攀升，不但總銷金額達到逾1,340億元，大幅成長超過270%，總業績也寫下新高、直逼43億元，年增130%，其中19億元來自聯賣貢獻，聯賣率高達44%，進而帶動單店平均業績提高到將近2,700萬元，成長超過四成，數據是對永慶房產集團「最強創業平台」的實力證明。

值得一提的是，今年前十月，永義房屋已經有四間加盟店業績突破1億元，並誕生27位千萬業績經紀人，還有三位經紀人業績突破2,000萬元，充分展現永義房屋的強大競爭力，能夠迅速崛起絕非偶然。

承襲永慶房產集團誠實服務理念，永義房屋將持續提供消費者專業、安全的不動產交易服務，促進產業向上提升，並積極參與公益活動、以己之力回饋社會，為社會帶來正向能量。