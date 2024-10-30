永慶旗下 永義房屋突破250店

永慶房產集團旗下加盟品牌「永義房屋」，2021年7月開放加盟至今屆滿三周年，成功通過新冠疫情、國內外經濟景氣考驗，全台加盟店數突破250間店。本月25日永義房屋中區經管會舉辦第3季榮團會，除了表揚傑出的加盟店和經紀人，也共同慶祝永義房屋突破250店里程碑。

永義房屋承襲「誠實房仲」的優良形象，並與永慶不動產、有巢氏房屋及台慶不動產共享十多萬筆物件案源，在市場上極具競爭優勢，今年持續擴大版圖、不斷繳出亮眼成績。

永慶房產集團加盟事業處劉炳耀董事長表示，永義房屋在疫情中推出，歷經平均地權條例、央行升息、選擇性信用管制等多重政策壓力，仍能保持穩健的成長速度擴張，關鍵在於永慶房產集團30多年來的品牌基礎，堅持「先誠實再成交」的專業服務，贏得廣大消費者的信賴與指名。

目前永義房屋加盟店以中台灣，包括台中、彰化、南投、雲林為展店最快速的地區，已有超過60間永義房屋加盟店，其中永義房屋中區經管會於2023年成立，扮演了相當重要的角色。

永義房屋中區經管會創會會長王薏勝於慶祝會致詞時表示，當時為了讓多人認識永義房屋，透過不同的行銷方式、投入公益活動，提高永義房屋的能見度。

王薏勝表示，中區的永義夥伴們也為消費者提供優質的購售屋服務，逐步建立出好口碑，在競爭激烈的市場上占有一席之地，也因此，永義房屋能在三年內快速擴張，就是有所有夥伴的努力，才有今天的成就，這份榮耀是屬於大家的。

永義房屋不僅展店速度飛快，績效表現也十分亮眼，以台中永義房屋單元12萌未來加盟店來說，成立兩年已累積創造9,000萬元業績。28歲就創業的黃宥宏店東認為，永義房屋年輕、有活力的品牌形象，讓人耳目一新。

同樣是未滿30歲就創業的永義房屋竹北文興自強加盟店東許家原表示，當時房仲資歷才一年多，藉永慶房產集團多年的成功經驗、深厚的品牌力，加上永慶加盟總部完善的資源和制度，讓許家原不到三年就開出兩間永義房屋，業績已突破1.6億元。

永慶房產集團的科技實力有目共睹，歷年來獲得的科技創新獎項不勝枚舉，其中永義房屋中正藝文喆禮加盟店東趙儀君便是看上集團的數位研發能力而自21世紀不動產轉招。

趙儀君表示，除了科技系統帶來的效率，能夠更明顯感受到消費者對於永慶的知名度與好感度，比起前東家高出許多，能更快速贏得客戶信賴、進而委託，自己旗下二間永義房屋今年已創造1.8億元業績，其中聯賣業績就佔了1億元。

從住商不動產創業成立永義房屋高雄巨蛋文信加盟店的店東傅美棋表示，自己也是看中永慶加盟四品牌順暢又有效率的聯賣制度，加入之後發現，在前東家至少要一個月才能賣掉的案子，和永慶體系的加盟店合作聯賣，現在只要一週就能成交；一起從住商過來的夥伴們，業績與收入也比過去提升了二倍多，帶動近一年來店業績直逼4,000萬元。

在永義房屋的店東之中，有多位是已經加盟永慶體系創業多年的老店東，包括加入超過15年、旗下有六家永義房屋加盟店的周文惠說，在永慶加盟體系，有多元的行銷工具、科技系統和數位工具，都很貼近第一線需求，為加盟店提供源源不斷的支持。

另外，永義房屋新竹關埔成幸加盟店東余柏霖也提到，像是店東大會、房仲經營管理師課程等，協助加盟店掌握市場的動態、提前布局，隨時準備好迎接挑戰。