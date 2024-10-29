法律頻道／運用境外公司避稅 須合乎CFC規範

阿嘉接手經營家族餐飲事業多年，如今發展成擁有多家分店的連鎖餐飲集團。日本是他早期規劃中的一個重要目標。隨著公司成功進入日本市場後，阿嘉開始思考如何更好地進行海外擴張與資金管理，特別是如何更加靈活對應稅務。

他打算學長輩以往的作法，利用境外免稅公司作為控股工具，來持有其在日本設立的子公司。聽說這樣的安排一方面可透過三角貿易的方式，將利潤留存在境外公司，另方面也能利用境外公司的低免稅政策，達到節稅的目的。

台灣過去稅法規定，只有企業將境外的利潤匯回台灣時，才需要繳納相關稅款。因此，許多台商，認為這樣的架構可以在法規允許的範圍內，長期進行避稅操作。

很多台商在進行海外投資時，都會考慮使用境外控股公司，以減少企業在當地或台灣的稅務負擔。傳統上，許多台商在進行海外擴張時，常會透過境外控股公司來進行控股及營收的管理，尤其是在高稅率國家，如日本或美國，這種做法尤其常見。

典型的方式是設立一個位於免稅天堂如開曼公司，然後再以這間境外公司持有實際經營的高稅率國子公司。這樣的持股結構讓企業透過境外公司進行三角貿易，將利潤移轉到免稅地區，卻又可以選擇不立即將利潤匯回台灣，從而避免在台灣繳納企業所得稅。

阿嘉所設想的三角貿易作法，就是透過提高境外公司之品牌授權金，將獲利由日本子公司先移轉至境外公司，再在境外利用低稅率保存利潤而不匯回台灣，以達到避稅效果。

然而，這種策略在當前新稅法規定的實施下，情勢已經發生了變化。隨著台灣新推出的「受控外國公司規定（Controlled Foreign Company，CFC）」的實施，這些傳統的避稅策略已經不再那麼有效。

CFC規定台灣的企業若設立的境外公司位於低稅率國家，且其持有的股份達到一定比例及條件，即使這些利潤並未實際匯回台灣，該境外公司也將被視為台灣企業的一部分，必須將其利潤在台灣報稅、繳稅。這意味著，阿嘉如果繼續利用境外公司來持有其日本子公司，並希望通過三角貿易達到避稅效果，將面臨更高的法律挑戰。

CFC規範的出現，就是政府為了防堵企業利用境外免稅公司進行避稅的漏洞而設，非僅台灣，各國皆然。據此規定，若阿嘉的境外公司未依法向台灣稅務機關申報納稅，將屬於直接違法，不僅要補繳稅款，還會面臨三倍以下罰款。因此，過去長輩的作法已經無效，阿嘉必須重新審視他所設計的持股架構。

面對新規定，建議阿嘉應採取更加合法的策略來經營日本，特別是在稅務規劃上應開大門走大路，意指企業在合法合規的框架下經營，這不僅能避免不必要的法律風險，專心在本業上經營，企業更能正視自己之合理成本及進行公開的宣傳以募集資金、合作夥伴。雖然短期內，繳納稅款可能會增加營運成本，但長遠看，如此策略能夠建立企業的信譽，真正說服正派的投資人及合資夥伴。

阿嘉的日本擴展計劃無疑是一個充滿潛力的想法，但在稅務規劃和持股架構上，以合法且審慎的方式進行企業經營，將能確保他在面對更為複雜的全球市場環境時，走得更加穩健和長遠。