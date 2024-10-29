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智慧經營／中美製藥董事長林命權 三箭齊發 鞏固競爭力

經濟日報／ 宋健生
中美製藥董事長林命權訂定五年計畫，推動公司上櫃。 （聯合報系資料庫）
中美製藥董事長林命權訂定五年計畫，推動公司上櫃。 （聯合報系資料庫）

擁有88年歷史的老牌藥廠中美製藥，兩年前完成第四代接班，今年39歲的董事長林命權，接掌兵符以來「三箭齊發」，除了鞏固既有的核心競爭力，同時求新求變，包括加速研發新藥以及拓展國際市場，積極推動轉型為具國際競爭力的品牌。

會員店藥局制 站穩市場

74年次的林命權，台灣大學植物病理與微生物學系畢業後，陸續取得美國南加大生物化學與分子生物碩士、陽明大學生物化學博士學位，三年前因為父親林本源過世，迫使他提早扛起家業，接任中美製藥董事長。

林命權深知，中美製藥的核心競爭力在於「會員店藥局」制度，這一獨特的商業模式，保障了合作藥局的銷售權與價格，上千家會員店藥局，讓中美製藥在國內市場屹立不搖。而這穩固的基礎，也為企業進一步拓展國際市場，提供強有力的支撐。

林命權憑藉自己在美國跨國企業累積的經驗，果斷地將中美製藥的業務版圖擴展至新加坡、馬來西亞、越南等地，從一個主要服務台灣市場的本土藥廠，逐步發展成為具有跨國業務能力的製藥品牌。他還大幅調整中美製藥的產品開發策略，並拓展產品線的廣度。

過去，許多台灣本土藥廠常以學名藥作為主要產品，仿製原廠藥並以較低的價格在市場競爭。然而，林命權在接班後，採用了一種全新的方式來驅動產品創新。

他引入「概念工程」理念，從消費者訪談和市場調研出發，深入了解特定疾病或健康問題的全方位需求，並評估如何透過開發藥品、保健品或醫療器材來滿足這些需求。

在他的帶領下，中美製藥成功開啟醫療器材產品線，進一步拓寬公司的營運範疇，也增強企業在市場中的競爭力。

其實，林命權的接班路途並非一帆風順。2016年，林命權主導的醫材項目遇到重大挫折，當時中美製藥委託日商代工生產的醫材產品，因運輸過程中的溫度控制不當，導致產品品質出現問題。

面對這突如其來的難題，林命權親自帶隊深入調查，最終找出問題根源，並成功說服日商同意無償重製產品。這次經歷，讓林命權更加明白經營中的每一個細節都至關重要。

面對挫折 冷靜解決難題

同時也讓他對父親的經營哲學有了更深體會：「在商業經營中，必須隨時做好最壞情況的準備，但也要懂得在挫折面前保持冷靜，不因一時的失敗而氣餒。」

林命權的經營理念和人生哲學深受父親的影響。他常說：「每天張開眼睛，都會有好的事情和不好的事情發生。」這句話蘊含著他對經營者角色的深刻理解。

作為企業的領導者，不僅要能預見問題，還必須具備強大的心智，才能在面對困難時保持冷靜，找到解決方案。

這種心智鍛鍊，使得林命權在面對各種挑戰時，始終保持堅定的信念和清晰的目標。他認為，一個成功的經營者，必須具備全局觀，並且懂得知人善任，只有這樣，才能在複雜多變的商業環境中，帶領企業走向成功。

展望未來，林命權自2013年回國以來，就致力於推動新藥開發、拓展海外市場，以及引入醫材產品線，這些策略使得中美製藥逐步從一家主要服務本土市場的藥廠，轉型為具有國際競爭力的品牌。

林命權還訂定了一個前瞻性的五年計畫，聚焦三大核心策略，包括：加速新藥研發，尤其是抗癌植物新藥DCB-BO130的開發；積極拓展海外市場，擴大企業全球影響力；革新醫療器材和新品開發流程，鞏固中美製藥的市場競爭力。

他的目標，是在五年內實現營收成長至二到三倍，並順利推動公司上櫃，為企業未來的長遠發展奠定堅實基礎。中美製藥去年營收逾10億餘元。

新藥開發是一項高風險、高投入的事業，但林命權認為，這是中美製藥實現永續經營的關鍵。他曾與父親討論後達成共識，認為企業的未來必須建立在強大的研發能力和創新商業模式之上，唯有這樣，才能在全球市場立於不敗之地。

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