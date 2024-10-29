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遠雄布局商辦有成 美商捷寶開發砸5.6億買4戶「遠雄商舟」

經濟日報／ 記者朱曼寧／台北即時報導

遠雄（5522）29日公告，處分台北市北投區「遠雄商舟」房地4戶、車位20車，總交易金額5.6億元，交易人為美商捷寶開發股份有限公司台灣分公司，預計處分利潤率約20-23%。

今年第3季受到限貸、央行祭出房市信用管制等，讓住宅市場交易降溫，不過政策打住不打商，加上台商回流、產業擴廠升級等，都對辦公市場帶來需求，尤其是精華地區的頂級商辦更是供不應求。

近年遠雄建設住宅、商辦雙頭布局，手上位在北士科的商辦大案「遠雄商舟」今年以來就有不少交易，包括凌群開發斥資5.4億元買下房地4戶、車位20車，力鋼工業同樣以約5.5億元買房地4戶、車位20車等、兆芃國際投資斥資11.28億元買下8戶辦公室及停車位40個。

遠雄建設表示，「遠雄商舟」總銷百億元，推出後銷售率已達7、8成，預計2025年年中可完工交屋，將成為明年的營運動能之一。

世邦魏理仕台灣總經理林敬超表示，目前科技業、電子業還是有企業總部的需求，不少自用型買方偏好新的辦公室大樓，因此商辦市場仍維持熱絡的狀態，另外，壽險不動產投資的投報率門檻有望在年底放寬，倘若放寬後，壽險業可買的物件增多，屆時可望推升商辦市場再掀一股交易熱潮。

高力國際業主代表服務部董事黃舒衛指出，台北市頂級商辦，新型商辦可買的物件少，商辦市場仍受惠自用型買方的需求，有一定的買氣，對近年有布局的建商來說，只要地段佳，通常銷售表現都相當不錯，也成為住宅市場走冷後，建商的另一大收益來源。

商辦 遠雄

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