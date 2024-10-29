快訊

抓到了！台南急水溪殺人棄屍案2男遭逮 曾動手綑綁死者

氣象署估周四下半天「花蓮以南登陸」 一圖看康芮颱風預測路徑、影響時程

康芮颱風17時30分發海警！首波警戒範圍出爐 氣象署揭17時中心位置

中裕新藥首獲美國客戶CDMO 委託生產製造服務

經濟日報／ 記者謝柏宏／即時報導

中裕（4147）29日表示，該公司已獲得美國客戶評選通過，針對其抗體臨床試驗藥物提供相關生產製造服務，此為中裕新藥開始提供CDMO業務後首次國外委託案件。在與客戶緊密合作協議下，預計近期將完成正式契約簽署，再啟動技術移轉，並進行分析測試和相關生產製造活動。

中裕新藥表示，這項來自國外的委託生產對於本公司是一個重要的里程碑，反映了中裕CDMO服務能力的肯定已跨入國際，該公司竹北蛋白質抗體藥物廠配置有數個50至2,000升生物反應器，可提供臨床及商業用藥生產需求。

中裕新藥表示，自建廠以來，已成功完成多批抗體藥物生產，該設施在2022年和2023年已通過美國食品藥物管理局（FDA）的查驗，且無任何缺失報告。具備先進設備和充足的產能配備，中裕新藥強調，公司有能力為生技產業委託客戶提供製程開發、技轉放大、GMP批次生產等各項服務。

此外，中裕新藥近日也發布抗愛滋病新藥的最新臨床進度，該公司長效型TMB-365和TMB-380以每兩個月一次治療愛滋病的臨床二a試驗，最後一位受試者完成所有治療療程。本次臨床試驗預計2024年底至2025年初將可獲得初步結果分析，將適時發布相關訊息以及安排後續國際研討會數據發表。如果研究結果符合期望，預計於 2025 年推進至臨床二b研究，並持續與大藥廠進一步洽談授權合作。

中裕新藥指出，本次臨床試驗目的係以長效型TMB-380/TMB-365組合作為維持療法，規劃受試者人數為20人，採用每八周一次的給藥方案，以獲取雙抗組合有效性、安全性以及其他藥物動力學等資訊，作為評估及設計未來臨床試驗的參考。該研究的目標感染者對象為已通過一線或二線治療，病毒量受到抑制的愛滋感染者。感染者對象在此實驗中轉換至長效型TMB-365/380組合用藥並停止使用其他抗病毒藥物。本次臨床2a期試驗設計，每一受試者需間隔每八周接受一次藥物施打治療，八周後抽血檢測相關病毒量及藥物動力的資訊，共計接受三次治療。試驗結束後受試者恢復使用每日口服抗病毒藥物尚需進行後續四周追蹤及檢測。

中裕

延伸閱讀

美國愛荷華州1人死於拉薩熱 赴西非旅遊染病

傳我防部與美簽軍售協議 陸外交部：台灣不存在國防部

美將對中投資限制 陸外交部「堅決反對」：已向美方提出交涉

紐時：美在中東式微 如今以色列說了算

相關新聞

台船總經理魏正賜今卸任 站大門口鞠躬「感謝公司養育」

台船董事會今天上午通過由公司副總經理蔡坤宗升任總經理，原任總經理魏正賜卸任，今天中午在許多同事歡送下，走出台船行政大樓。...

台商投標金酒大陸總經銷...控訴錢遭扣留 金酒：非事實

金酒廈門分公司公開徵求大陸總經銷案目前正如火如荼進行，卻多次在議會開議時遭議員質詢，今天更有張姓台商表示，「有幾家在大陸...

蔡坤宗升任台船總經理 新高階營運團隊到位

台船公司今天上午召開臨時董事會，通過原副總經理蔡坤宗升任總經理的人事案，並由執行長余茂華接任副總經理。蔡坤宗說，將確保現...

ITF 將在周五登場 觀光署邀海外88買家來台拓展商機

一年一度全台規模最大的ITF台北國際旅展將於11月1日至4日於台北南港展覽館一館登場，集結航空公司、旅行社、飯店、遊樂園...

首購族買房霧煞煞？一表看稅賦、規費計算方式 代書揭隱藏成本

央行推出第七波信用管制措施後，房市逐漸回歸自住需求本質，首購族成市場主力，而首購族面對諸多規費與稅賦並不熟悉，信義代書葉...

轉型區塊鏈大樓不成功 東區SOGO旁整棟樓開價14.5億求售

位在台北市東區忠孝SOGO旁的13樓區塊鏈大樓，過去曾找藝人陳零九代言，據房仲網站，該棟大樓整棟出售中，開價14.5億元...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。