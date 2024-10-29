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Coupang酷澎雙11祭出補貼戰 四類產品滿千送兩百

經濟日報／ 記者彭慧明／即時報導
Coupang酷澎推出雙11狂BUY祭，提供橫跨11大產品類別的驚人折扣。圖／Coupang酷澎提供
Coupang酷澎推出雙11狂BUY祭，提供橫跨11大產品類別的驚人折扣。圖／Coupang酷澎提供

電商大檔期雙11暖身慶起跑，Coupang酷澎喊出「天天挑戰市場最低價」，推出雙11狂BUY祭，提供橫跨11大產品類別的驚人折扣，直接建議兩大攻略「每天領優惠券、尿布必囤」。Coupang酷澎在台灣業務火箭速配「滿千折兩百」超優折扣，限定四大全新強打產品類別，包括個人清潔、家用清潔、食品飲料及寵物用品，挑戰比市場最低價還令人驚豔的豪華優惠。

此外，Coupang酷澎持續稱霸育兒商品，今年雙11慶典全週期期間，喊出引進日本原裝進口頂級尿布，並且推出尿布及母嬰用品加碼重磅折扣，品項最齊全，最低3折起。Coupang也喊出持續擴大在地品項，從家用及個人清潔、經典食品飲料，到寵物用品特惠，致力提供台灣消費者更廣泛的優質選品。

Coupang酷澎表示，即日起到雙11期間，火箭快遞將分別推出寵物與廚房家電、生活紙品、美妝保養與日用備品特賣等四階段促銷，最終雙11檔期會銷售熱門的Coupang酷澎自有品牌。境外的火箭跨境則強打四天到貨的美國和韓國熱銷產品直送，主打美國保健食品以及韓國的各類熱門食物風潮。

雙11 電商

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