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能率亞洲孵化小金雞 轉投資公司接連掛牌

經濟日報／ 記者陳昱翔／台北即時報導

能率亞洲（7777）於日前登錄興櫃後，股價表現不錯，日前該公司最大投資案星宇航空（2646）已轉上市掛牌，上市第一天股價大漲超過150%，為能率亞洲帶來豐沛之投資報酬；緊接著另一檔興櫃投資標的華勝-KY（2248）於日前也經台灣證交所核准轉上市，該檔投資標的今年以來股價也大漲超過四成，預期轉上市後也將會有不錯之表現，為能率亞洲帶來不錯的投資回報。

此外，能率亞洲手中還有不少陸續推動上市櫃之投資標的，傑生（4570）、資訊服務業者鼎恒（6738）、齒顎矯正醫材的美萌（7555）、長興（1717）旗下的長廣精機、致力環保永續的金聯成資源科技、南僑（1702）旗下生產知名杜老爺冰淇淋的皇家可口、生醫產業的慧誠智醫、環工業者捷博、日本動漫及IP開發公司智寶國際等，預料掀起新一波IPO熱潮，為能率亞洲未來二年帶來穩定之成長。

此外，能率亞洲也攜手輔大進行合作，也是為了能率亞洲未來的長遠發展進行布局，有利提早發掘優質投資標的，透過多方資源的協助，協助新創產業進入資本市場。能率亞洲指出，相信本次的合作只是一個開始，後續能率亞洲也將會有除了台灣以外的各多國際策略合作發展發生，讓能率亞洲之發展更上一層樓。

興櫃

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