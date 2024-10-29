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蔡坤宗升任台船總經理 新高階營運團隊到位

聯合報／ 記者王勇超／高雄即時報導
台船公司今天上午召開臨時董事會，通過原副總經理蔡坤宗（圖）升任總經理的人事案。記者王勇超／翻攝
台船公司今天上午召開臨時董事會，通過原副總經理蔡坤宗（圖）升任總經理的人事案。記者王勇超／翻攝

台船公司今天上午召開臨時董事會，通過原副總經理蔡坤宗升任總經理的人事案，並由執行長余茂華接任副總經理。蔡坤宗說，將確保現有中航、萬海與潛艦後續艦訂單，並恢復恢復生產秩序，強化船東對台船公司如期如質交船的信賴感。

台船董事長黃正弘今年8月28日上任後，陸續派任所屬子公司與轉投資公司的高階營運管理團隊人事，積極推動公司集團內部改革，黃正弘期許並要求新高階營運團隊到位後，能運用全新概念調整公司集團財務體質，率領基隆廠、高雄廠全體同仁團結打拚，步上正常營運的軌道，朝健康永續的方向前進。

台船說，蔡坤宗自1990年進入台船公司，從基層設計工程師做起，歷練設計、物料採購、業務等單位主管，目前擔任潛艦國造專案督導副總職務，今年並獲得「四等卿雲勳章」，工作經驗豐富、歷練完整。今天上任後，將全力推動台船公司內部各項降低成本與提升競爭力措施。

台船表示，余茂華1993年進入台船公司，歷任船體廠、艤裝廠、企劃處、管理處及業務處等單位，目前擔任海昌專案PMO執行長，後續將接替原蔡坤宗總經理職務，負責督導後續「潛艦國造」之海昌專案執行。

台船近年來由於受船價不佳、新冠疫情蔓延，與烏俄戰爭等因素影響，導致原物料採購價格、人事費用與間接成本等相關支出增加。同時配合政府政策，承攬多型原型艦公務艦艇，故整體營運狀況不佳。

但自今年下半年，船價已大幅上揚，加以台幣貶值，台船公司營運有望逐漸走出谷底。此外，台船近年持續推動的轉型計畫與多角化經營正開花結果，業績訂單已達2030年，是值得期待的蛻變契機。

台船

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