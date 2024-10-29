ITF 將在周五登場 觀光署邀海外88買家來台拓展商機

一年一度全台規模最大的ITF台北國際旅展將於11月1日至4日於台北南港展覽館一館登場，集結航空公司、旅行社、飯店、遊樂園等單位，共1,500格攤位展出，交通部觀光署副署長林信任29日出席展前記者會時指出，今年邀請88位國際買家與國內業者進行B toＢ洽談，也會帶他們到全台各地踩線，持續推廣台灣旅遊，也期盼未來能透過國旅帶動觀光，未來一定會一年比一年更好。

林信任指出，從1987年開始台北國際旅展就開始，當時是兩年一次，直到2000年台灣觀光業開始蓬勃發展，改為一年一次，今年也邀請全球88位買家與國內業者進行B toＢ洽談，也會帶他們到全台各地踩線，不過今年到3月時每月來台觀光旅客都還有80幾萬人次，當時對於今年來台觀光旅客人次還是相當有信心，不過隨著4月花蓮地震的發生，每月來台灣光旅客人次也掉到60幾萬。

林信任也說，觀光署為持續推動我國觀光，也宣布攜手全臺各縣市政府推出「台灣觀光100亮點」，由22個縣市輪值，透過中央與地方攜手推動「台灣觀光100亮點」，結合各亮點景點、主題活動及旅遊優惠，捲動國旅熱潮，期能達成2024年2億國旅人次目標。

據交通部觀光署統計數據顯示，今年截至8月國人出國人次達11,388,240人次，較去年同期成長4,044,999人次，已恢復至2019年同期的97.5%。台灣旅客為鄰近國家重要客源市場之一，包含日本、韓國、香港、泰國、法國等國家皆擴大參展，積極搶客。

此外，疫後航空客運需求快速成長，今年中華航空（2610）、長榮航空（2618）、星宇航空（2646）、台灣虎航（6757）、國泰航空、日本航空、亞洲航空（2630）、越南航空、越捷航空等9大航空公司都獨立參展，另有多家航空公司與國家、城市館一同展出，如進駐韓國館的大韓航空、韓亞航空、德威航空、濟州航空、釜山航空、易斯達航空等8家航空業者於展期輪番展出，以及砂拉越展館的汶萊皇家航空，和日本館的天馬航空等。現場不僅有超值優惠機票、精彩表演，還有展場限定神秘禮物與優惠加購。

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