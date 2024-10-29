首購族買房霧煞煞？一表看稅賦、規費計算方式 代書揭隱藏成本

央行推出第七波信用管制措施後，房市逐漸回歸自住需求本質，首購族成市場主力，而首購族面對諸多規費與稅賦並不熟悉，信義代書葉惠玲指出，購屋前應停看聽，搞懂各式可能沒留意到的隱藏費用，且務必確保房產產權無虞，建議選擇大型房仲業者可享有買房、接洽貸款、代書等一條龍服務，透過專業團隊協助，避免因經驗不足而忽略重要細節。

「買房不僅是房屋總價而已，前期和後續都有許多開銷要注意。」葉惠玲表示，購屋初期要面對多項規費及稅賦，最主要的是契稅，為房屋移轉現值的6%，假設房屋現值300萬，契稅就需支付18萬，新房子房屋現值較高，則契稅也會較高。另外，還包括產權登記過戶時需繳納的印花稅，依土地及建物申報移轉金額現值的千分之一（1‰）計算。

仲介費用一般約為成交價的2%，而在信義房屋，買方僅需負擔成交總價的1%作為仲介服務費。葉惠玲表示，產權屬於動態性資訊，必須反覆確認，曾有案例，屋主在委託銷售後，私下將房屋進行抵押借款，後續釀成買賣糾紛，信義房屋（9940）在整個交易過程中，會不只一次調閱謄本，確認產權狀態，包括抵押權塗銷、有無遭查封、相關產權是否取得全體同意、增建等情況，確保買方權益。

葉惠玲說明，其他費用包括代書費、實價登錄代辦費約20,000元及買賣登記規費（房屋評定現值和土地公告現值的0.1%）、每張80元的書狀費等。若需要貸款，還要支付貸款設定登記費（貸款金額x1.2 x0.1%）以及每年約2,000至3,000元的火險暨地震險。至於大樓管理費則依據社區設施和坪數計算，建議在簽約前詳細了解。

購屋後的固定支出也不容忽視。葉惠玲指出，每年必須繳納的房屋稅是依據房屋評定現值計算，地價稅則按土地公告現值計算。「很多首購族常忽略這些持續性的支出，建議在購屋前就要將這些費用納入考量」。

代書服務方面，葉惠玲表示，除了基本的過戶服務，專業代書還會依據客戶需求提供產權登記建議。「考量未來可能的房地合一稅影響，我們會協助規劃最適合的登記方式，這些專業建議都可能助客戶節稅規劃一臂之力」。

葉惠玲表示，受限貸影響，目前房產交易流程約需3-4個月以上。信義房屋與多家銀行都有長期合作關係，能為客戶爭取優惠的貸款條件，更有優惠利率的免排隊的壽險房貸，實際核貸仍需依客戶信用狀況而定，利率也隨主管機關滾動式調整為準。