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轉型區塊鏈大樓不成功 東區SOGO旁整棟樓開價14.5億求售

經濟日報／ 記者朱曼寧／台北即時報導
東區房市示意圖。記者朱曼寧／攝影
東區房市示意圖。記者朱曼寧／攝影

位在台北市東區忠孝SOGO旁的13樓區塊鏈大樓，過去曾找藝人陳零九代言，據房仲網站，該棟大樓整棟出售中，開價14.5億元，房仲業者指出，該棟大樓曾傳出每月租金落在300~340萬元，若以租金340萬元計算，目前開價租金投報率達2.8%左右。

該棟大樓位在台北市大安區忠孝東路四段，旁邊就是SOGO百貨忠孝店，在2017年時由日本Newart集團整棟租下，打造為珠寶品牌「銀座白石」旗艦館，據悉，當時每月租金高達500萬元，不過到了2021年面臨疫情、觀光業不景氣等狀況，降租未果後日本Newart集團就撤出店面。

該大樓空租2年後，去年重啟裝潢，虛擬貨幣平台JPEX進駐，並掛起代言人陳零九的廣告招牌，平台曾經宣布，該大樓將打造成全球首座亞洲區塊鏈大樓，除了有區塊鏈學院，還有共享辦公室、直播工作室等。不過後續虛擬貨幣市場大崩盤，JPEX也默默退出，近期房東則有意出售，在房仲網上刊登訊息。

大家房屋企劃研究室公關主任賴志昶分析，此案樓上高達13樓又位處東區顯眼地段，本身建築立面頗具廣告效益，還有一樓店面，整體物件有其特殊性。

此外，該案位處捷運忠孝復興站旁，緊鄰SOGO商圈，位處正東區蛋黃地段，又為忠孝東路門牌，地段優勢無庸置疑，且此類大型商業空間，綜觀整個北是相當稀少，供給稀少加上黃金地段，讓屋主可待價而沽。

該案依照過去傳出的月租金推估，目前開價租金投報率達2.8%左右，有部分投資效益，但以目前升息循環加上房市前景較顯冷淡，專注於商業不動產之資產或法人族群，大多要求商業空間投報率達3%以上，因此研判目前開價仍有部分議價空間。

房仲業者 租金

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