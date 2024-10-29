助攻中小企轉型 新北首辦產業淨零暨公正轉型座談會

產業淨零轉型新趨勢！新北市政府29日於新北市稅捐稽徵處舉辦「產業淨零轉型新趨勢：淨零暨歐盟CBAM產業公正轉型座談會」，透過專家學者及企業經驗交流分享，為產業提供淨零公正轉型最新趨勢與應對之道。活動現場超過60家廠商出席，互動氣氛熱絡，公私齊心邁向2050淨零新未來。

經發局長盛筱蓉表示，隨著國際及國內氣候相關政策趨勢，節能減碳已成為影響產業競爭力的關鍵課題，而企業在轉型過程中必然會衝擊既有經濟結構與社會分配，如同勞動部指出2050年淨零減碳政策衝擊就業人數將達到4萬餘人，因此，在政策設計上除了中央政府課徵碳稅、碳費之外，如何協助中小企業淨零轉型，並降低企業受到「碳衝擊」的影響，為公正轉型的首要之務。

本次座談會聚焦受CBAM衝擊的企業著手，透過評估及界定企業風險值，識別脆弱族群與能源貧困者，並協助有意願參與輔導的企業，以一條龍輔導方式讓資源相對匱乏中小企業擁有初步因應淨零轉型的能力，包含導入減碳輔導計算碳排放量、排放熱點及提供減碳策略建議，同時建立歐盟進口商申報資訊。市府會攜手業者共同因應國際趨勢的挑戰，共創公平轉型新未來。

經發局說明，2050淨零轉型挑戰在即，歐盟碳邊境調整機制（CBAM）實施及國內碳費帶來機會也帶來部分隱憂，為確保淨零轉型下公正性與包容性，經發局優先盤點受衝擊的企業，協助資源相對匱乏中小企業界定碳盤查邊界以及建立產品出口歐盟碳含量申報資料，此外，近年淨零轉型議題多半著重在節能減碳，較少著重於轉型的公正性，因此本次座談會以公正轉型為主題，邀請專家分享淨零公正轉型趨勢及其對產業的影響衝擊，同時分享多元因應策略與我國政府提供相關資源，喚起各界對公正轉型議題重視。

此外，現場也邀請市府已輔導的新北企業經驗分享，如製造彈簧、彈片起家聯群股份有限公司與製造五金零件為主的東豐慶股份有限公司現場分享自身應對減碳排的經驗，以及本次碳盤查輔導與歐盟CBAM鉻鐵產品及螺帽產品碳含量暨申報資訊建置輔導的經驗成果分享，為其他企業提供寶貴的實務參考。

經發局補充，為提升企業產業綠色競爭力，將持續透過減碳輔導及跨部門協作、持續推動淨零政策，盼有效縮短企業在淨零轉型過程中的落差，打造淨零公正之轉型環境，又為創造新北在地產業轉型，經發局將於11月15日、16日舉辦「2024 NEW TAIPEI CITY車鏈綠動智聯未來-電動車產業鏈博覽會」，首次整合B2C、B2B模式及扶植在地經濟方式，以「4大展區支持新北在地產品」為主軸，匯聚電動車製造商、技術供應商、零件供應商、新北嚴選好物及觀光工廠進一步促進產業鏈上下游及相關產業綠色升級，歡迎各界踴躍參與。