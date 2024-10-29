南寶發表最新木工用環保產品 執行長：看好低碳市場

南寶樹脂執行長許明現今天表示，木工產業選用低碳或環境友善接著劑比例，較鞋材、紡織業等低，隨環保法規加強，消費者健康安全意識提升，木工業正逐步轉向水性、無溶劑更環保替代品。

第7屆亞洲區接著劑大會於10月28至30日在高雄舉行，許明現指出，木工產業目前使用含有大量揮發性有機溶劑的傳統溶劑型接著劑，依舊相當普遍，在台灣仍有約7至8成。

不過，許明現看好綠色永續接著劑產品在木工領域的成長前景，過往公司產品市占率若有較顯著提升，主要就是得益於創新綠色產品，因此，多年來針對綠色及低碳產業供應鏈，持續投入研發和技術資源。

南寶研發部發表「低碳排環保無溶劑型濕氣反應聚氨酯接著劑」（LiquidPolyurethane Reactive ,LPUR），為低碳排無溶劑的木工用膠系列產品，不含揮發性有機溶劑的高效能產品，除了對環境與人體友善外，碳排也較使用石化原料產品大幅降低。

同時，應用於木工的貼合與拼接時，由於木材本身含有水分，反應之下可在短時間內呈現極佳的初期強度與後期接著性。此外，本款接著劑不必像熱熔膠需要加熱熔融就能直接塗布操作，可節省大量能耗與設備成本，操作也相對方便。