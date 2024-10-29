南寶亞洲區接著劑大會發表最新木工用低碳環保產品 產業朝向綠色發展

南寶（4766）29日宣布，第七屆亞洲區接著劑大會（ARAC2024）於10月28至30日在高雄舉行，南寶樹脂首度獲邀擔任專題講者，為呼應本屆大會主題「產業朝向綠色發展」，南寶於29日分享最新研發的木工用環保接著劑解決方案，由於綠色永續產品在木工領域的滲透率仍低，南寶看好其長期成長前景，持續投入研發和技術資源開發創新。

四年一度的亞洲區接著劑大會，為亞洲地區最具影響力的接著劑產業大會之一，本屆大會匯集了來自中、日、韓、美、歐各地知名企業代表與專家學者進行專題報告，深入探討接著劑技術的最新進展與未來發展趨勢，促進國際間交流與合作。

南寶研發部襄理姜凱仁專題發表「低碳排環保無溶劑型濕氣反應聚氨酯接著劑（Liquid Polyurethane Reactive , LPUR）」，為低碳排無溶劑的木工用膠Woodpow® PUR系列產品。此為南寶首款專為木工相關應用所研發，不含揮發性有機溶劑（VOC）的高效能產品，除了對環境與人體友善外，碳排亦較使用石化原料產品大幅降低。

同時，應用於木工的貼合與拼接時，由於木材本身含有水分，反應之下可在短時間內呈現極佳的初期強度與後期接著性，此外，本款接著劑不必像熱熔膠需要加熱熔融就能直接塗布操作，亦可節省大量能耗與設備成本，操作也相對方便。

南寶執行長許明現說：「南寶看好綠色永續接著劑產品在木工領域的成長前景，在木工產業，由於工藝較為成熟，採用新的接著方式將改變操作流程，轉換成本高，目前使用含有大量揮發性有機溶劑的傳統溶劑型接著劑依舊相當普遍，在台灣仍有約7至8成，木工領域應用低碳或環境友善的接著劑比例，較許多產業如鞋材、紡織等低許多。隨著環保法規的加強，以及消費者對健康安全意識的提升，木工行業整體正在逐步轉向水性、無溶劑以及更環保的替代品。」

南寶過往產品市占率若有較顯著提升，主要就是得益於創新綠色產品，因此，南寶多年來針對綠色及低碳產業供應鏈，持續投入研發和技術資源開發創新。

南寶亦持續著重高毛利產品，調整產品結構，並積極把握新產品與應用的成長機會，而木工、科技、紡織、軟性包裝材料及衛材領域，為南寶在特殊接著劑業務上專注拓展的五大領域。南寶也正積極推動創新驅動的成長策略「NextGen」，聚焦重點產業的龍頭客戶，透過主動出擊一起研發創新的接著解決方案，共同開發下一代產品，目前已開始運用在鞋材、半導體、木工等多項重點領域，期盼透過增加高毛利的創新產品比重的方式，更穩定達成股東權益報酬率（ROE）達20%以上的長期目標，成為創新的全球領導者。

南寶重視ESG及研發綠色產品，期許「綠色永續」成為南寶的核心競爭力之一，南寶也已宣示邁向淨零，目標在2050年達到碳中和。南寶持續聚焦更為長期永續的成長，將ESG永續策略的理念深化在企業文化當中，不只順應趨勢與客戶要求，更追求更為穩固的競爭優勢，並與社會共生共榮。