三發地產台南星鑽特區動土 攜手世界級團隊、打造區域地標

由三發地產（9946）在台南星鑽特區推出的首座住宅大樓新案「三發Diamond One」28日動土，攜手世界級團隊共同擘畫，打造地上24層，地下5層的區域地標，產品規劃介於25至57坪左右，適合首購與換屋客層，為想入主市中心的消費者，多了優質選擇。

三發地產在此次動土儀式中以綠植景觀取代傳統土堆，象徵與環境和諧共生的願景，從可回收材質帳篷到綠意盎然的布置，每一處細節皆實踐著三發地產的ESG承諾。嘉賓漫步在綠意環繞的場地中，在音樂的烘托下，體驗到這場儀式的永續意涵。

現場氣氛因音樂而更加盎然，三發地產特別邀請了高雄知名音樂家們獻上一連串古典樂章，悠揚的旋律彷彿帶領賓客進入一片音樂森林，感受自然與創新的完美交融。同時，台南知名CN Coffee lab提供的咖啡香氣四溢，與秋日微風相輝映，為賓客帶來一場愉悅的感官享受。

三發地產不僅在動土儀式中創新，還將銷售中心轉型為藝術文化推廣基地，特別邀請國際知名藝術家劉呈祥策劃《撫聲憶》展覽，將「家」的溫暖情感轉化為藝術語言。透過觸覺與聽覺的多層次體驗，展覽邀集台南在地藝術家「阿水動手」與「文鼎留聲博物館」共襄盛舉，共同探討台南的城市記憶，呼應了三發地產對居住與家的深刻理解和獨特視角。

而作為運河星鑽特區的核心建築，三發Diamond One這個台南未來發展的重要標誌，匯聚了國際級建築團隊「李天鐸」、「王東奎」以及「十聿照明」，強強聯手打造永恆建築，從設計到施工，三發地產始終堅持環保優先，力求減少對環境的影響，朝向取得國際SGS第三方驗證& WELL認證，經由第三方實實在在的認可，並致力於打造一個綠色且充滿生命力的生活空間。