統一將成最大股東 網家連4天漲停、遭列注意股

台北文華東方酒店為國內星級酒店高價指標，即便2024、2025年連續二年調漲，但午間自助餐（Buffet）目前假日訂位已排到明年1月中旬，通常三個月前開放網路訂位即被搶購一空，比有「Buffet天花板」盛名的「饗A Joy」還難訂，一躍成台北最難訂自助餐廳。

2024-10-29 08:49