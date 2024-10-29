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統一將成最大股東 網家連4天漲停、遭列注意股

中央社／ 台北29日電

電商集團PChome網路家庭23日宣布引進統一參與私募案，統一將持股30%成網家最大股東。儘管台股今天盤中一度重挫超過400點，網家仍亮燈漲停達46.35元，連續4個交易日攻上漲停板。

根據櫃買中心公告，網家28日收盤價42.15元，因最近6個交易日累積漲幅達32.18%，且當日成交量較最近60個營業日的日平均成交量放大5.4倍，遭列為注意股。

統一股價今天開低，盤中最低至88.5元，跌幅約1.44%。

網家此次私募普通股案將發行6169萬4120股，實際定價日及實際私募價格，擬提請股東臨時會授權董事會依市場狀況訂定，預計12月19日召開股東臨時會。統一參與認購後，持股約占網家增資後股份30%，將成為網家最大股東，預計取得2席董事。

網家表示，此次引進統一參與網家私募，可望為公司帶來正面效益，充實營運資金並支應長期營運發展所需，並強化財務結構，維持公司長期股權穩定性，增進股東權益。

網家 股東臨時會

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