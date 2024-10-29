屏東火車站東側土地都更案 台鐵：即日起公開招商

台鐵公司29日指出，第4次公開評選「屏東火車站東側新街段三小段3地號等24筆土地都市更新事業」，即日起公告招商至2025年2月26日星期三下午5時截止收件。未來此區發展因應屏東火車站交通串聯高鐵屏東站、臺鐵六塊厝車站、屏東科學園區其住商前景無限，預估都更後將與高鐵屏東站共創南高屏城際生活圈。

台鐵公司指出，此案都更基地位於屏東車站東側站區街廓範圍，連結臺鐵屏東車站、屏東轉運站，屬市中心精華地帶，基地面對復興路與光復路，土地權屬以臺鐵公司經管土地為主體、形狀方整，交通便利，區位條件優越，其地理位置鄰近著名之屏東夜市，更距市中心縣立體育館、屏東公園、太平洋百貨和環球購物中心及屏東榮民總醫院車程3-5分鐘可達，周遭鄰近屏東女中、中正國小及唐榮國小，食衣住行育樂暨醫療生活機能完善。

台鐵公司表示，未來此區發展因應屏東火車站交通串聯高鐵屏東站、臺鐵六塊厝車站、屏東科學園區其住商前景無限，預估都更後將與高鐵屏東站共創南高屏城際生活圈，期透過公私協力，強化地方發展，締造投資人、原住戶、民眾、屏縣府與國營事業「五贏」局面，樹立南臺灣都市更新新典範。

台鐵公司說，基地總面積約8,850平方公尺，土地使用分區為商業區（特）（附）(建蔽率80%、容積率430%)，考量站區整體性及提升招商誘因，招商範圍包括站區公有地及街廓內私有地整合開發，採都市更新權利變換方式開發與重建，未來預估開發規模可興建樓地板面積約2萬5,174坪（含公益設施需求面積200坪以上），以達鐵路高架化對市中心區活化之具體效用。

為使投資人瞭解招商資訊，並廣納投資者意見，敬請各界有意參與開發之投資人至台鐵官網最新消息及內政部國土管理署都市更新入口網站參閱本案第4次招商公告。如欲取得公開評選文件者，請於台鐵官網之「招商資訊-招商出租-招商公告」，下載加密公開評選文件電子檔及領標表單，填妥領標表單後電郵至主辦單位窗口，主辦單位登錄後，電郵提供公開評選文件密碼。