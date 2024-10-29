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森級台南東區公園首排皇鼎景觀新案 即將登場

經濟日報／ 記者楊伶雯／台北即時報導
信義代銷表示，「皇鼎公園新案」鄰近台南市區的南紡購物中心與東門商圈，生活機能齊備，從購物、休閒到教育資源應有盡有。（圖:信義房屋提供）
信義代銷表示，「皇鼎公園新案」鄰近台南市區的南紡購物中心與東門商圈，生活機能齊備，從購物、休閒到教育資源應有盡有。（圖:信義房屋提供）

台南建城400年，東區作為文化古都的核心區域，一直以來深受菁英階層的青睞。皇鼎建設（5533）與信義代銷攜手推出的最新景觀住宅案「皇鼎公園新案」，即將盛大登場，佔據東區林森路三角公園的首排地段，稀缺土地加持，高度綠覆景觀，提供住戶前所未有的生活品質。

信義代銷指出，隨著台南科技園區持續發展，區域內高端住宅需求日益增加，「皇鼎公園新案」具備首排公園景觀的天然優勢，結合低密度建築規劃，住戶可享受極致的隱私和寧靜，成為市場上不可多得的頂級住宅選擇。該案規劃55坪奢華三房設計，配以對稱雙併的戶型佈局，空間利用大方，居住舒適度極高，適合品味卓越的菁英族群。

皇鼎建設的跨界經營與高端住宅開發經驗，讓這一新案具備酒店級的生活享受與卓越的居住品質。信義代銷補充，該案鄰近台南市區的南紡購物中心與東門商圈，生活機能齊備，從購物、休閒到教育資源應有盡有，且接近成功大學及台南大學的優越位置，更提升了文化氛圍與居住價值。

除了地段優勢外，信義代銷強調「皇鼎公園新案」的無敵視野與健康生活條件，居家窗景俯瞰大片綠意，加上完善的採光與通風設計，帶來身心舒適的居住體驗。隨著台南重大交通建設逐步完成，包括北外環、快速道路、台南鐵路地下化等項目，未來居住於此的價值將更加顯現。

隨著台南科技園區持續發展，區域內高端住宅需求日益增加，而「皇鼎公園新案」具備首排公園景觀的天然優勢，結合低密度建築規劃，成為市場上不可多得的頂級住宅選擇。（圖:信義房屋提供）
隨著台南科技園區持續發展，區域內高端住宅需求日益增加，而「皇鼎公園新案」具備首排公園景觀的天然優勢，結合低密度建築規劃，成為市場上不可多得的頂級住宅選擇。（圖:信義房屋提供）

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